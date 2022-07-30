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В Уральске ребенка насмерть придавило воротами на спортплощадке

29.07.2022, 19:19 6491
В Уральске ребенка насмерть придавило воротами на спортплощадке
Фото: Мой город
УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - Трагедия произошла 27 июля в 21.15 на одной из спортивных площадок Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бабушка Нурамира Галия Есеналиева рассказала, что в тот день ее внук играл с друзьями на футбольное поле. Спустя пятнадцать минут в домофон квартиры дети с площадки сообщили, что с Нурамиром произошла трагедия, сообщает портал "Мой город".
 
По словам женщины, когда приехали медики, внук уже был без сознания. Оказали первую помощь. Уже в больнице сообщили, что Нурамир умер.
 
Женщина говорит, что футбольные ворота не были закреплены и приварены к металлической опоре. 28 июля приходили чиновники и просили у семьи извинения. Специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на Нурамира, увезли.
 
Сейчас на место гибели мальчика несут цветы и мягкие игрушки в память о Нурамире. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик получил несовместимые с жизнью травмы.
 

Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Доставили в городскую многопрофильную больницу в 22.10. Состояние оценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, через полчаса от полученных травм он скончался", - пояснили в ведомстве.

 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что происшествие зарегистрировано как несчастный случай. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
 

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Из-за заглохшего двигателя мужчина несколько часов пробыл в воде на Капшагайском водохранилище

29.07.2022, 20:26 4686
КОНАЕВ. 29 ИЮЛЯ - Мужчина потерял заглохший скутер и несколько часов пробыл в воде на Капшагайском водохранилище, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
28 июля около 22.00 на дежурную линию областного департамента по ЧС поступило сообщение, что мужчина 1988 года рождения, отдыхающий на Капшагайском водохранилище, около 19.00 уплыл на скутере и не вернулся назад, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
 
В 23.10 сотрудникам оперативно-спасательного отряда Кунаева удалось найти мужчину в 700-800 метрах от берега - он находился в воде в спасательном жилете. Выяснилось, что мужчина отплыл от берега на скутере, а вскоре у него заглох двигатель. 
 
Мужчина попытался самостоятельно отбуксировать до берега скутер, но не рассчитал силы и упустил его, скутер уплыл в неизвестном направлении. Спасатели доставили пострадавшего на берег и провели инструктаж по правилам безопасности на воде. В медицинской помощи он не нуждался.
 

В Алматы "заминировали" Центральную городскую клиническую больницу

29.07.2022, 18:25 8271
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Сотрудникам департамента Алматы поступило сообщение о заминировании Центральной городской клинической больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На территории медицинского учреждения провели осмотр и поисковые мероприятия, сообщает пресс-служба ДП Алматы. 
 
Из здания были эвакуированы пациенты и персонал. К работе были подключены саперные подразделения.
 
Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.
 

В Западном Казахстане каракурт укусил 9-летнего мальчика

29.07.2022, 16:25 10316
В Западном Казахстане каракурт укусил 9-летнего мальчика
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - Ребенок попал в реанимацию в Уральске после укуса ядовитого паука, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мальчик поступил в больницу из поселка Круглоозерное, сообщает портал "Мой город".
 

Поступил в очень тяжелом состоянии с жалобами на повышенную потливость, общую резкую слабость, боли по всему телу и повышенное артериальное давление. Его укусил паук "черная вдова". Мальчик сам заметил паука, стряхнул его себя, родители поместили его в стеклянную банку и привезли к нам. Это очень верное решение, мы сразу знали, какое лечение будет. Это очень опасно, при таких укусах возможен даже паралич или смертельный исход. Яд воздействует на весь организм. Просим родителей быть более бдительными, не выпускать детей на поле босиком и предостерегать от укусов насекомых", - рассказала педиатр областной детской многопрофильной больницы Эльвира Давлетова.

 
Сейчас состояние маленького пациента оценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации, в сознании, уже самостоятельно ест. 
 
Врачи советуют при подобных укусах сразу обращаться за медицинской помощью.

 

В Павлодарской области загорелся сухостой

29.07.2022, 15:11 11641
В Павлодарской области загорелся сухостой
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 29 ИЮЛЯ - В Павлодарской области в десяти километрах от села Разумовка Актогайского района горели сухая трава и камыш, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ликвидировать пожар удалось спустя три с лишним часа, сообщает Pavlodarnews.kz. 
 

Пожар локализовали в 23.15, ликвидировали в 23.47. Причиной стал грозовой разряд", – рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям 

 
Огонь тушили четыре человека личного состава ДЧС, использовали одну спецмашину. Также участвовали восемь человек из добровольного пожарного формирования.
 

На одной из баз отдыха в Уральске утонул пятилетний мальчик

29.07.2022, 13:29 13296
На одной из баз отдыха в Уральске утонул пятилетний мальчик
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - В Уральске пятилетний мальчик утонул на пляже базы отдыха Saya в районе Желаевского карьера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "Мой город", трагедия произошла 28 июля. 
 
По данным ДЧС ЗКО, пятилетний ребенок пришел на пляж вместе с родителями и родственниками. Мальчик плавал на надувном круге, а взрослые в этот момент находились в летнем кафе, которое находится в 50 метрах от берега. Спустя какое-то время они обратили внимание, что ребенок исчез. После 40 минут поисков, в 19.40 один из спасателей пляжа нашел тело мальчика. 
 

Место происшествия является оборудованным для купания. На пляже есть наблюдательная вышка, однако она установлена так, что не обеспечивает полный обзор места купания. Имеется детский пляж (лягушатник). Всего в день происшествия на смене находились семь спасателей. Рейд на базе отдыха проводится регулярно, в последний раз сотрудники ОЧС проводили его 24 июля", - сообщили в департаменте.


Ранее сообщалось, что в Кызылорде в надувном бассейне утонул двухлетний ребенок.
 

В 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта в Алматы

29.07.2022, 11:50 14761
В 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В Алматы в летний период выросло количество нарушений правил дорожного движения водителями мопедов и электросамокатов. В 4 раза возросло количество ДТП с участием мобильного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Алматы усилена работа по выявлению нарушений ПДД РК лицами, управляющими альтернативными видами транспорта.
 
Так, за один день проведения профилактического мероприятия строевыми подразделениями выявлено свыше 40 нарушений ПДД РК, информирует Polisia.kz.
 

Правонарушители привлечены к административной ответственности (…) Также к административной ответственности привлечены родители двух подростков, которые управляли мопедами", - рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков. 

 
По данным спикера, за 6 месяцев этого года в Алматы с участием мопедов и электросамокатов зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 81 человек травмирован, еще один погиб. 
 
Отмечается, что с участием детей на самокатах и скутерах зарегистрировано 21 ДТП, в результате 23 ребенка получили травмы.

Напомним, в Алматы погибла девушка, врезавшись на самокате в открытую дверь автомобиля.

Правила для электросамокатов прописали в стандарте Казахстана.
 

В Жамбылской области проводится расследование по факту смерти офицера Погранслужбы КНБ

29.07.2022, 09:53 21456
ТАРАЗ. 29 ИЮЛЯ - В Жамбылской области проводится расследование по факту смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

27 июля 2022 года в центральной районной больнице Кордайского района констатирован факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе КНБ РК

 
Отмечается, что "предварительно, причиной смерти установлено кровоизлияние в мозг".
 

По данному факту Южным региональным военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование. Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким, принимают меры по оказанию необходимой помощи", - добавили в пресс-службе.

 

В Темиртау 8-летняя девочка выпала с балкона

28.07.2022, 17:03 33876
ТЕМИРТАУ. 28 ИЮЛЯ - В Темиртау 8-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, выпала с балкона 2-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ekaraganda.kz, инцидент произошел 27 июля.

По информации ДЧС Карагандинской области, ребенок был госпитализирован в городскую больницу Темиртау с различными травмами. 
 
Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок выпал из окна 8-го этажа в Семее. 
 

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