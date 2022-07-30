В Уральске ребенка насмерть придавило воротами на спортплощадке

Фото: Мой город

УРАЛЬСК. 29 ИЮЛЯ - Трагедия произошла 27 июля в 21.15 на одной из спортивных площадок Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Бабушка Нурамира Галия Есеналиева рассказала, что в тот день ее внук играл с друзьями на футбольное поле. Спустя пятнадцать минут в домофон квартиры дети с площадки сообщили, что с Нурамиром произошла трагедия, сообщает портал " Мой город ".

По словам женщины, когда приехали медики, внук уже был без сознания. Оказали первую помощь. Уже в больнице сообщили, что Нурамир умер.

Женщина говорит, что футбольные ворота не были закреплены и приварены к металлической опоре. 28 июля приходили чиновники и просили у семьи извинения. Специалисты приварили вторые ворота на площадке, а те, которые упали на Нурамира, увезли.

Сейчас на место гибели мальчика несут цветы и мягкие игрушки в память о Нурамире. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик получил несовместимые с жизнью травмы.

Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Доставили в городскую многопрофильную больницу в 22.10. Состояние оценивалось как тяжелое. Несмотря на усилия врачей, через полчаса от полученных травм он скончался", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что происшествие зарегистрировано как несчастный случай. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу.