В урочище Кок-Жайляу спасли туриста

АЛМАТЫ. 24 АПРЕЛЯ - На Кок-Жайляу сотрудники службы спасения нашли проигнорировавшего штормовое предупреждение путешественника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Замерзающего 24-летнего алматинца группа городских спасателей нашла в 00.19 на высоте 2850 метров. Обнаружив повредившего ногу туриста, спасатели оказали доврачебную помощь и эвакуировали его в город", - сообщила служба спасения Алматы.

По словам алматинца, он хотел провести несколько дней в горах, запланировав свой маршрут заранее. В урочище Кок-Жайляу он поднялся днем, намеревался переночевать на высоте, а на следующий день продолжить свое восхождение по намеченному маршруту. После установки палатки парень услышал рычание диких животных, после чего решил подняться выше, но повредил ногу.

Служба спасения Алматы обращает внимание всех туристов и любителей пеших прогулок по горным тропам на объявления от РГП "Казгидромет". В ближайшие дни в горах ожидаются мокрый снег и град, а также сильный ветер. Во избежание возможных чрезвычайных ситуаций рекомендуется воздержаться от походов в горную местность.