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В Усть-Каменогорске мужчина сорвался с четвертого этажа, выбираясь из квартиры по простыням

27.03.2019, 11:49 7831
В Усть-Каменогорске мужчина сорвался с четвертого этажа, выбираясь из квартиры по простыням
Фото: YK-news.kz
Усть-Каменогорск. 27 марта. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске мужчина сорвался с четвертого этажа, пытаясь выбраться из квартиры по простыням, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы ДЧС Восточно-Казахстанской области, о сорвавшемся вниз мужчине медикам сообщили очевидцы. 
 

По словам граждан, мужчина оказался запертым в квартире и попытался с помощью связанных простыней покинуть помещение. Однако сделать этого не удалось. Мужчина сорвался и упал на козырек магазина "Старт", - рассказали в ДЧС.

 
В пресс-службе также отметили, что прибывшие по вызову медики обратились за помощью к спасателям. К их приезду упавший мужчина был в сознании и жаловался на сильные боли в конечностях. Как позже выяснилось, у него оказались множественные переломы. 
 
Для спасения пострадавшего сотрудники четвертого подразделения ВРАОСО обвязали его, закрепив к носилкам, спустили с козырька магазина и передали врачам скорой помощи.
 

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