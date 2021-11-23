В Усть-Каменогорске пенсионер провел несколько дней под завалом

Фото: ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 НОЯБРЯ - 22 ноября спасателям поступило сообщение, о том, что мужчина уже несколько дней не выходит из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На место были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда и пожарной части, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

Одиноко проживающий мужчина, 1950 года рождения, был обнаружен, заваленный вещами и фрагментами обломков деревянного потолочного перекрытия, в одной из комнат частного жилого дома. В таком положении, со слов пострадавшего, он находился несколько дней.

Осторожно уложив мужчину на носилки, спасатели вынесли его из дома и передали скорой. После осмотра врачей пострадавшего госпитализировали.