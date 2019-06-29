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В Узынагаше от огнестрельного ранения погиб военнослужащий Национальной гвардии

24.01.2019, 13:57 11835
Астана. 24 января. Kazakhstan Today - В Узынагаше в воинской части 28237 от огнестрельного ранения погиб военнослужащий Национальной гвардии, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе регионального командования "Онтустік" Нацгвардии РК, "23 января, в 01.35, выполняя службу во внутреннем карауле, рядовой Кожан Уласбек Кенжебекулы, призванный в июне 2018 года ДДО города Астаны, допустил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате которого скончался".

По данному факту проводятся следственные мероприятия, назначено служебное расследование.

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