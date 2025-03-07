06.03.2025, 10:45 26016
В Узынагаше подтоплена придомовая территория 30 жилых домов
Фото: almobl_akimat/Instagram
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Конаев. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 6 марта 2025 года в селе Узынагаш произошел прорыв укрепления полей фильтрации. В результате подтоплена придомовая территория 30 жилых домов. Об этом сообщили в акимате Алматинской области.
Для предотвращения дальнейшего подтопления и минимизации последствий ведутся работы по укреплению защитных сооружений и отводу сточных вод от жилых домов. В ликвидации последствий задействованы пять единиц спецтехники (дополнительно привлекается еще 5) и 15 специалистов. Все необходимые меры принимаются", - проинформировали в акимате.
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06.03.2025, 14:21 21796
Водитель грузовика насмерть сбил девочку в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель грузовика в Астане насмерть сбил девочку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в столичном департаменте полиции.
Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения", - рассказали в департаменте.
По факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.
В ДП Астаны предупредили о необходимости строгого соблюдения ПДД.
Водители обязаны соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Родителям настоятельно рекомендуется не оставлять детей без присмотра при переходе дороги и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Акмолинской области водитель школьного автобуса совершил смертельный наезд на ребенка.
05.03.2025, 19:08 41956
Пожар произошел в частном доме в ВКО: погибла женщина
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Усть-Каменогорск. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Заречный Восточно-Казахстанской области в частном доме на двух хозяев произошел пожар, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
До прибытия к месту вызова пожарных подразделений очевидцы из дома вынесли хозяина 1984 года рождения. В бессознательном состоянии, с термическими ожогами, он был госпитализирован в отделение реанимации. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы обнаружена погибшая 1995 года рождения. Сотрудниками ДЧС огонь полностью ликвидирован на общей площади 72 квадратных метра", - заявили в пресс-службе.
Ранее пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в СКО.
04.03.2025, 15:43 88191
В Талыдкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля разрушился дом
Пострадавший при взрыве человек в тяжелом состоянии госпитализирован
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Талдыкорган. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля обрушились хозяйственные постройки, пострадал человек, сообщили в ДЧС области Жетысу.
4 марта в селе Еркин близ Талдыкоргана произошел хлопок газового оборудования в автомобиле, находившемся в гараже.
Сообщение поступило в 07. 06, на место оперативно направлены силы ДЧС (20 человек, 6 единиц техники). В результате частично разрушены хозяйственные постройки (50 квадратных метров). Возгорания не было", - говорится в сообщении ДЧС.
В результате взрыва пострадал человек. Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
02.03.2025, 17:23 242146
Пятеро детей и двое взрослых погибли в Мангистауской области
Фото: акимат Мангистауской области
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Актау. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 2 марта в частном жилом доме в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области погибли семь человек, в том числе пятеро детей, сообщили в пресс-службе акимата региона.
Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних, все они скончались на месте. По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования", - проинформировали в акимате.
Выяснилось, что погибшие - граждане Узбекистана, они имели вид на временное проживание в РК.
Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов.
Родственникам погибшей семьи будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в погребении. Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области", - отметили в пресс-службе.
02.03.2025, 09:42 258286
В Актюбинской области на трассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус
Фото: МЧС РК
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Актобе. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в 40 км от поселка Иргиз в Актюбинской области произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом сообщением Уфа - Самарканд, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, ДТП произошло на закрытом участке трассы Самара - Шымкент. Пострадавших нет.
Сотрудники МЧС эвакуировали 33 гражданина Узбекистана. Для них предоставили другой автобус.
01.03.2025, 16:04 292556
Упавший глазом на нож трехлетний мальчик скончался в больнице Петропавловска
Мальчик находился в коме, медики боролись за его жизнь, однако спасти ребенка не удалось
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Петропавловск. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Трехлетний мальчик, проткнувший глаз ножом, скончался в больнице, сообщили в управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области.
Мальчик находился в коме, медики боролись за его жизнь, однако спасти ребенка не удалось.
Ребенок скончался в реанимации. Поступил в многопрофильную детскую областную больницу 19 декабря 2024 года в крайне тяжелом, агональном состоянии с раной в области левой глазницы", - рассказали в управлении.
Трагический случай произошел 19 декабря. Трехлетний малыш упал глазом на нож. Ребенка срочно доставили в реанимацию.
Напомним, 12 февраля психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему порезы.
01.03.2025, 13:06 300101
КамАЗ столкнулся с грузовым поездом в Атырауской области
Фото: Пресс-служба КТЖ
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Атырау. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Работники локомотивной бригады пострадали при столкновении поезда с КамАЗом в Атырауской области, сообщили в пресс-службе АО "НК Казахстан темiр жолы".
1 марта в 10.20 на железнодорожном переезде станции Тендык по вине водителя грузового автомобиля допущено столкновение с грузовым поездом. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов", - говорится в сообщении КТЖ.
В компании сообщили, что в минувшем году из-за нарушения водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на железнодорожных переездах произошло 28 ДТП.
Дополнено 01.03.2025
Шесть пассажирских поездов задержали из-за столкновения грузового состава с КамАЗом на железнодорожном переезде в Атырауской области, сообщает пресс-служба КТЖ.
Задержаны поезда по следующим направлениям:
•№313 "Атырау - Мангистау";
•№314 "Мангистау - Атырау";
•№42 "Алматы - Атырау";
•№41 "Атырау - Алматы";
•№123 "Волгоград - Ташкент";
•№691 "Атырау - Актобе".
Для доставки пассажиров выделили автобусы до ближайшей станции Каработан и в обратном направлении. Им также будет предоставлено питание.
На участке ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Напомним, 23 декабря на железнодорожном переезде участка Бейнеу - Кульсары водитель грузовика допустил столкновение с поездом. Тогда в результате аварии никто не пострадал.
28.02.2025, 19:35 323126
Первоклассник скончался в Актобе
Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия
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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 28 февраля, около 7.30 во дворе одного из домов в Актобе скончался 7-летний школьник. Вместе с матерью и сестрой он собирался идти в школу, сообщает портал "Мой город".
Мальчик вышел раньше матери и сестры и во дворе дома упал без сознания, ему вызвали скорую. Вызов поступил в 7.39 утра, в 7.44 бригада была уже на месте. Мальчик был в состоянии клинической смерти. Почти 30 минут медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. На диспансерном учете он не состоял, на здоровье не жаловался.
В мессенджерах и соцсетях распространились слухи, что на ребенка напала бродячая собака, однако эту информацию в полиции опровергли, сообщив что признаков насильственной смерти на теле не было, одежда на нем была цела. В управлении образовании сообщили, что учитель неправильно поняла, что произошло, и признала, что дала неверную информацию.
Полицейские изучают данные видеокамер с места, где скончался первоклассник, также ждут результатов экспертизы, чтобы выяснить, что произошло с ребенком.
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