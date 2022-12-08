В ВКО автомобиль провалился под лед, погибла женщина

В салоне автомашины находились пять человек

Усть-Каменогорск. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Самарском районе Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище в районе "Кызыл ту" при переправе по льду провалился в воду легковой автомобиль.





Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, в салоне автомашины находились 5 человек, из них 4 человека выбрались. В результате утонула женщина 1950 года рождения.





На место выехали подразделения и личный состав ДЧС ВКО. По информации ответственных подразделений, на территории, где произошел данный факт, имеется указатель, сообщающий о запрете выезда на лед.





С каждым днем температура воздуха за окном понижается, но нужно помнить, что в данный период лед обманчив, в связи с чем МЧС напоминает, что выход, а тем более выезд на лед может привести к трагедии. Толщина льда на любом водоеме неравномерна. Опасными являются места скопления снега, у береговой линии, у зарослей камыша, растительности.





Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля - от 70 см.





МЧС напоминает: до открытия официально разрешенных ледовых переправ выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен.