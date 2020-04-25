В ВКО направили самый большой вертолет в мире для тушения крупного пожара на территории резервата "Семей орманы"

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В ВКО направили дополнительные силы для тушения крупного лесного пожара на территории резервата "Семей орманы", передает Kazakhstan Today.

69 человек и 16 единиц техники службы пожаротушения под руководством и.о. начальника ДЧС ВКО Каната Абдилова находятся в настоящее время в Бескарагайском районе на тушении лесного пожара, который начался вчера на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК.

Напомним, что пожар в лесу из низового перешел в верховой, сильный ветер помог огню распространится на большую территорию. Предварительно, площадь пожара составляет 300 гектаров. Тушение ведется с трех участков.

От "Семей орманы" на тушении пожара задействованы 202 человека, 58 единиц различной техники (автоцистерны, трактора, пожарные комплексы), также к месту пожара направлен 71 человек и 8 единиц техники от Нацгвардии.

В ликвидации пожара задействованы вертолеты авиалесоохраны и акимата ВКО.

Кроме того, 24 апреля для тушения пожара из Кокшетау направлен вертолет МИ-26.

В 07.45 из Кокшетау вылетел самый большой вертолет в мире МИ-26Т с водосливным устройством для тушения лесного пожара в Бескарагайском районе ВКО. Борт за раз будет осуществлять сброс воды массой 10 тонн. К тому же на борту находятся 30 человек личного состава Кокшетауского гарнизона, которые будут принимать непосредственное участие в ликвидации пожара", - рассказали в КЧС.

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