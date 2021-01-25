В ВКО полицейские спасли семью из огня

Усть-Каменогорск. 24 января. Kazakhstan Today - Двое полицейских Семея спасли при пожаре семью из четырех человек, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили порталу YK-news.kz , что 24 января, около трех часов ночи, по улице Пархоменко в Семее произошел пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных подразделений огнем было охвачено потолочное перекрытие входной группы дома на общей площади в 70 квадратных метров, а также горели деревянные конструкции крыши и потолок гаража на площади 10 квадратных метров. Спасатели полностью ликвидировали пожар.

До приезда пожарных подразделений сотрудники полиции, оказавшиеся поблизости во время патрулирования на службе, Диас Агзамов и Азамат Ибрайханов проникли через окно в дом и спасли из зоны задымления семейную пару (мужчину, 1963 года рождения, и его жену, 1967 года рождения), 18-летнего сына и их 90-летнего дедушку. Прибывшие врачи скорой помощи, осмотрев граждан, сообщили, что они находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает.

По причине пожара специалисты ЧС рассматривают две версии: аварийный режим электрооборудования и неосторожное обращение с огнем

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