В ВКО произошло смертельное ДТП

УСТЬ-КАМЕНОГОРС. 27 ИЮЛЯ - ДТП произошло вчера ночью на трассе Семей - Усть-Каменогорск. 47-летний водитель автомобиля марки Nissan Almera на 20-м километре не убедился в безопасности обгона и столкнулся с Audi, которая двигалась по встречному направлению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате аварии автомобиль виновника ДТП слетел в кювет и перевернулся, сообщает altaynews.kz

46-летний пассажир автомобиля Nissan Almera скончался на месте происшествия, водитель и второй пассажир с различными травмами доставлены в больницу Усть-Каменогорска.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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