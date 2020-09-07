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В ВКО пьяный водитель наехал на детей: один ребенок погиб, трое госпитализированы

06.09.2020, 14:11 7264
Усть-Каменогорск. 6 сентября. Kazakhstan Today - В селе Новая Шульба ВКО пьяный водитель наехал на детей, в результате чего один ребенок погиб, трое госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

В результате наезда погибла 10-летняя девочка, сообщает Polisia.kz.
 
ДТП произошло 5 сентября в 18.50 на территории Бородулихинского района, в селе Новая Шульба.
 
31-летний водитель автомобиля Mitsubishi Chelenger, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при совершении разворота не справился с рулевым управлением и допустил наезд на четверых игравших возле проезжей части детей 5, 10, 11 и 12 лет.
 
В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 10-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи, остальные несовершеннолетние получили различные телесные повреждения и были доставлены в больницу.
 

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345-1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

 
В настоящее время водитель автомобиля задержан и водворен в изолятор временного содержания районного отдела полиции. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 
За совершение данного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы до 7 лет и запрета на право управления транспортным средством сроком на 10 лет. Досудебное расследование продолжается.
 

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