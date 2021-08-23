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В Восточно-Казахстанской области локализовали лесной пожар на 40 гектаров

22.08.2021 7858
В Восточно-Казахстанской области локализовали лесной пожар на 40 гектаров
Фото: pexels
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 АВГУСТА - В Малиногорском сельском округе Восточно-Казахстанской области удалось локализовать пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ДЧС области, пожарные накануне, 21 августа, начали тушить огонь в Малиногорском сельском округе, где загорелась сухая трава на открытой территории на площади 40 гектаров и в лесной зоне на площади 4,2 гектара.
 
Сегодня в 06,15 пожарные, лесники и сотрудники местных исполнительных органов локализовали пожар на площади 40 гектаров сухой травы, на территории лесной зоны площадь уточняется.
 
Все силы и средства остаются на месте до полной ликвидации.
 
На месте работают шесть сотрудников службы пожаротушения и пожарная машина ДЧС ВКО, два трактора и 50 человек местных исполнительных органов, пять сотрудников лесничества.
 

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