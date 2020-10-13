В Восточном Казахстане 10-летняя девочка застряла в стиральной машине

Усть-Каменогорск. 12 октября. Kazakhstan Today - Десятилетняя девочка во время игры спряталась в барабан стиральной машины, но выбраться не смогла, передает Kazakhstan Today.





В селе Белый Камень Шемонаихинского района 10-летняя девочка застряла в барабане стиральной машины. По прибытии сотрудники ПЧ-28 произвели частичную разборку бытовой техники и извлекли ребенка. Как оказалось, девочка спряталась в стиральной машине, играя в прятки. Самостоятельно выбраться не смогла. Ноги остались заблокированными в барабане машинки. Бойцы ПЧ-28 аккуратно произвели спасательную операцию, сообщает YK-news.kz





Вызванные на место происшествия врачи скорой помощи, осмотрев девочку, сообщили, что она не пострадала, переломов нет.









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