В Восточном Казахстане из-за степного пожара загорелся лес

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 АВГУСТА - В Восточно-Казахстанской области степной пожар перекинулся на лесной массив, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Усть-Каменогорска, огонь охватил 40 гектаров степи и 4,2 гектара леса в Малиногорском сельском округе и Кокпектинском районе.

На месте работают шесть пожарных и пожарная машина ДЧС ВКО, два трактора, 50 местных жителей, 5 сотрудников лесничества. Из поселка Асу-Булак к месту пожара дополнительно направлена автоцистерна с пятью пожарными и четыре человека, из села Кокпекты - пожарная машина, из Усть-Каменогорска - 20 спасателей".

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