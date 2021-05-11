В Восточном Казахстане лесной пожар перекинулся на поселок

Фото: скриншот с видео ДЧС ВКО

РИДДЕР. 10 МАЯ - В Восточно-Казахстанской области крупный лесной пожар перекинулся на поселок Лесхоз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тушение пожара осложняет сильный ветер с порывами, достигающими до 20 метров в секунду. Из-за ветра огонь распространился на 14 домов поселка Лесхоз. Спасателями эвакуировано 10 жителей по улице Лихачева. По линии скорой помощи поступила информация о том, что с поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревшее тело женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются", - сообщили в областном ДЧС.

В эпицентре пожара, в лесу, продолжают работать 118 человек личного состава Лесхоза, местных исполнительных органов и пожарных ДЧС ВКО и более 20 единиц техники. На данный момент площадь горящего леса составила 310 гектаров. На помощь в тушении огня прибыло 2 вертолета авиалесоохраны МИ-8 и МИ-2, сброшено 17 500 кубов воды.

По предварительной версии специалисты отрабатывают версии поджога и неосторожного обращения с огнем.





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