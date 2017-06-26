В Восточном Казахстане от удара молнии загорелась зимовка

Усть-Каменогорск. 26 июня. Kazakhstan Today - В Абайском районе Восточно-Казахстанской области огнеборцы ликвидировали пожар, вызванный молнией, передает Kazakhstan Today.

"Возгорание произошло в зимовке Улжай, горели хозпостройки и сено. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 20 километров. Пока пожарные добрались до места ЧП, сено быстро разгорелось. Своевременно прибывшие огнеборцы сразу подали ствол на защиту ближайших домов. Благодаря слаженной работе, пожарным удалось ликвидировать пожар и защитить дома. Жертв и пострадавших нет", - сообщается на сайте ДЧС области.

Площадь пожара составила 295 квадратных метров. В качестве причины пожара отрабатывается версия грозового разряда.

В ликвидации пожара было задействовано три единицы техники и девять сотрудников службы пожаротушения, уточнили в ведомстве.

Просмотров: 2108