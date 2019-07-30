В Восточном Казахстане сельский аким спас из горящего дома 11-летнюю девочку

Усть-Каменогорск. 29 июля. Kazakhstan Today - Аким Малоубинского сельского округа ВКО Сергей Сомов до приезда пожарных вынес из горящего дома 11-летнюю девочку, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, ребенок находился без сознания. Сергей Сомов вынес из горящего и задымленного помещения девочку и сделал ей искусственное дыхание, после чего ребенок пришел в себя.

Случай произошел поздно ночью несколько дней назад в селе Секисовка. К месту пожара выехали 2 отделения ПЧ-24 и ПЧ-23. На момент прибытия огнем были охвачены стены, оконные и дверные блоки, потолочные перекрытия, кровля. Площадь пожара составила ориентировочно 70 квадратных метров. В ходе разведки пожарными было установлено, что до их прибытия в задымленном помещении находился 11-летний ребенок. Бабушка не могла проникнуть в дом, так как веранда, где находилась входная дверь, была полностью охвачена огнем.

"В это время, увидев зарево со стороны соседнего дома, Сергей Иванович Сомов, он же аким Малоубинского сельского округа, немедленно прибежал к месту пожара. Мужчина, не раздумывая, разбил окно и проник в задымленное помещение. В спальне, обнаружив на полу в бессознательном состоянии девочку, Сомов вынес ребенка на улицу. Вместе с женой они начали делать искусственное дыхание, через несколько минут девочка пришла в сознание", - проинформировали в ДЧС.

Пострадавших доставили в больницу Усть-Каменогорска. Девочку с отравлением угарным газом доставили в реанимационное отделение. Бабушка также получила отравление угарным газом тяжелой степени и термические ожоги 30% поверхности тела. В настоящее время состояние пострадавших стабилизировалось.

Над причинами пожара отрабатываются 2 версии: неосторожное обращение с огнем и несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования", - пояснили в областном ДЧС.

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