В Восточном Казахстане возникла угроза подтопления 2 крестьянских хозяйств

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В Восточном Казахстане возникла угроза подтопления 2 крестьянских хозяйств26.12.2016
Происшествия  13:14
Усть-Каменогорск. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области предотвращено подтопление 2 крестьянских хозяйств, сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, подъем уровня воды в реке Мужык произошел в результате промерзания русла, вследствие чего создалась угроза подтопления крестьянских хозяйств "Каракум" и "Немерелі", находящихся на участке "Жайдак" в Кенсайском сельском округе. Общее количество скота составляло более 400 голов КРС и МРС, передает Kazakhstan Today.

Комиссией по ЧС Зайсанского района было принято решение о переселении крестьянских хозяйств в близлежащие зимовки. Для проведения эвакуации были задействованы погрузчик и 2 автомашины УАЗ акимата.

"Силы и средства ОЧС Зайсанского района, "Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда" и "Казселезащита Зайсанского района" были приведены в готовность. Спустя несколько часов работы по переселению людей и домашнего скота завершились. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС ВКО.

В ведомстве также отметили, что мониторинг за состоянием уровня воды в реке ведется регулярно.
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