В Западном Казахстане нашли снаряд, похожий на авиационную бомбу

Уральск. 28 января. Kazakhstan Today - В степи Караузенского сельского округа Западно-Казахстанской области нашли снаряд, похожий на авиационную бомбу, передает Kazakhstan Today.

"26 января в дежурную часть Казталовского района поступило сообщение о том, что егерь ТОО "Казахия" в степи Караузенского сельского округа, в 3 километрах от поселка Жас, в районе зимовки Сарышанак, обнаружил снаряд, похожий на авиационную бомбу. Длина снаряда составила 150 сантиметров, а диаметр 40 сантиметров. Также сотрудниками Казталовского отдела полиции обнаружен снаряд, похожий на авиационную бомбу. Длина и диаметр те же", - сообщили в департаменте полиции ЗКО.

Как отметили в ведомстве, в соответствии с принимаемыми мерами безопасности выставлено оцепление из числа сотрудников полиции, эвакуация граждан не производилась.

Специалистами с соблюдением мер безопасности снаряд будет уничтожен", - уточнили в полиции.

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