В Западном Казахстане школьник спас двух человек из горящего дома

Пожар произошел 22 февраля в двухквартирном частном доме в поселке Тайпак.
В квартире №1 горели личные вещи, мебель, стены и потолочное перекрытие на площади 51 квадратный метр. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. На место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
В ведомстве отметили, что жертв не было благодаря ученику 11 класса средней школы имени К. Байсыкова Мирасу Жунисову.
В тот день Мирас, который живет по соседству со спасенными, заметил пожар в соседском доме. Он услышал детский плач и, не раздумывая, зашел в горящее задымленное помещение. Юноша вынес на руках 8-летнего Галыма Батырбека и услышал кашель взрослого человека. Он вернулся и вынес на улицу соседа Бейбита Демеугалиева", - рассказали в ДЧС.
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