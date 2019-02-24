В Западном Казахстане столкнулись семь большегрузов

Уральск. 30 января. Kazakhstan Today - Семь большегрузов столкнулись на автодороге в Западном Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 29 января, в 11.40, на 344-м километре автодороги Самара - Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие.

На трассе столкнулись семь грузовых транспортных средств. Авария произошла из-за торможения впереди идущего транспортного средства. В настоящее время движение легкового транспорта восстановлено. На месте работают сотрудники полиции и представители ТОО "Казавтожол", - указали в ведомстве.

В аварии никто не пострадал, пишет портал " Мой город ".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства