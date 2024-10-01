В Жамбылской области из-за пожара в ресторане эвакуировали 250 человек

Фото: istockphoto.com

Рассказать друзьям

Петропавловск. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские привлекли к ответственности за мелкое хулиганство двух преподавателей, распыливших перцовый баллончик в фойе здания школы села Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области, сообщает - Полицейские привлекли к ответственности за мелкое хулиганство двух преподавателей, распыливших перцовый баллончик в фойе здания школы села Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области, сообщает Петропавловск.news





27 сентября в полицию поступило сообщение, что в школе райцентра Талшик учащиеся падают в обморок и в помещении стоит специфический запах. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы и участковый инспектор полиции эвакуировали из здания учащихся, техперсонал и педагогов, после чего приступили к осмотру помещения.





В ходе разбирательства установлено, что двое учителей школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них, не осознавая последствий, распылил содержимое баллончика, что привело к его распространению в помещении.





В результате происшествия в районную больницу обратились двое учащихся 11 и 9 лет, а также 53-летняя женщина. Преподавателей, распыливших перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности.