30.09.2023, 15:57 27331
В Жамбылской области офицеры Нацгвардии получили ранения ног
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Тараз. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области три офицера Национальной гвардии получили ранения.
В результате нарушения мер безопасности три офицера получили легкие ранения ног", - сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.
Военнослужащие госпитализированы в лечебное учреждение Тараза. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не задеты. Причины и обстоятельства выясняются.
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30.09.2023, 20:44 20501
В Мангистауской области погиб солдат-срочник
Фото: кадр из видео Минобороны
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Актау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 30 сентября во время проведения работ в Актауском гарнизоне на учебном полигоне "Оймаша", сообщает inAktau.kz.
По информации пресс-службы Сухопутных войск ВС РК, произошел хлопок неизвестного вещества. Один военнослужащий получил травмы различной степени тяжести. На место события экстренно прибыла бригада скорой помощи. Несмотря на усилия медицинских работников, военнослужащий скончался по дороге в больницу.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Военно-следственными органами начата досудебная проверка. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в ведомстве.
25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области в результате нарушения мер безопасности три офицера Национальной гвардии получили ранения ног.
30.09.2023, 10:36 34376
Самолет разбился в Карагандинской области Дополнено
Фото: КГА
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Караганда. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 типа P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь, сообщает пресс-служба КГА.
При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших. Департаментом по расследованию происшествий Министерства транспорта начато расследование по данному факту.
Дополнено 30.09.2023, 11.14
По уточненным данным, авиационное происшествие с воздушным судном произошло в 08.44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области.
29.09.2023, 17:28 52136
Смертельное ДТП в Караганде: водителя автобуса осудили на 9 лет
Фото: telegram/ekarkz
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Караганда. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Караганды приговорил водителя автобуса, по вине которого погибли два человека, к 9 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что ДТП произошло по вине водителя автобуса, который при съезде с моста нарушил ПДД, должным образом не оценив дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения и, не приняв меры к снижению скорости, совершил столкновение с автобусом маршрута № 41 под управлением водителя В., следовавшего во встречном направлении по своей полосе движения.
В результате полученных телесных повреждений водитель В. и пассажир Қ. скончались, 5 пассажирам причинен тяжкий вред здоровью, 12 пассажирам - вред средней тяжести, легкий вред здоровью 8 лицам", - говорится в постановлении.
Вина водителя доказана показаниями свидетелей - пассажиров маршрутных автобусов. Также суд рассмотрел протокол осмотра места происшествия, схемы и видеозаписи с камер.
По делу проведены все необходимые экспертизы.
Прокурор просил назначить О. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Потерпевшая сторона просила - назначить максимальное наказание", - сообщает суд.
Суд назначил водителю автобуса 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на максимальный срок - 7 лет.
Суд также рассмотрел гражданские иски потерпевших, часть из которых удовлетворена, часть передана на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, 25 ноября в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, в результате которого погибли один из водителей и пассажир. Еще 18 человек были госпитализированы, из них четверо - в тяжелом состоянии.
29.09.2023, 12:09 57556
В Астане автомобиль протаранил автобусную остановку
В результате ДТП пострадали несколько человек
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 29 сентября, в 08.31 водитель Mеrcedes-Benz, следуя по улице Байтурсынова в сторону улицы Жургенова, при перестроении создал аварийную обстановку автомобилю Mazda, который следовал в попутном направлении прямо, сообщает пресс-служба ДП столицы.
Не справившись с рулевым, водитель Mazda протаранил автобусную остановку. Несколько человек получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Проводится дознание.
28.09.2023, 16:21 75221
Лесные пожары в Казахстане нанесли ущерб в 30 млрд тенге
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За 5 лет в Казахстане произошло 3 тысяч лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса с ущербом порядка 30 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов на заседании коллегии по рассмотрению состояния законности в сфере охраны лесов.
По данным Генпрокуратуры, ежегодно в стране регистрируется более 600 случаев лесных пожаров.
В ходе заседания озвучен ряд ключевых проблем, выявленных прокурорами в ходе проверок и расследования крупных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области.
В их числе отсутствие четких алгоритмов тушения пожаров, должного взаимодействия между подразделениями министерств экологии и по чрезвычайным ситуациям, систем раннего обнаружения пожаров, ветхое состояние техники, неподготовленность лесников к оперативному тушению пожаров и другие проблемы.
В этой связи в целях устранения причин и условий, повлекших чрезвычайные ситуации, Генеральной прокуратурой в правительство внесено представление.
Особое внимание уделено вопросам борьбы с незаконными рубками леса, а также некачественного проведения лесными учреждениями мероприятий по его воспроизводству, в том числе расширению зеленого пояса столицы.
Генпрокурор также указал на снижение выявляемости административных и уголовных правонарушений в этой сфере и подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по пресечению незаконных схем хищения леса.
Прокурорам на местах поручено скоординировать работу ведомств и обеспечить качественный надзор по уголовным делам данной категории.
По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов.
В частности, Министерству экологии и природных ресурсов рекомендовано принять нормативные акты, регламентирующие алгоритмы тушения пожаров и нормативы оснащения, изыскать средства для закупа техники, проработать вопросы повышения оплаты труда и социальной защиты лесников.
Напомним, руководство "Семей орманы" обратилось за помощью к Федерации профсоюзов. По словам работников лесничества, после пожара не получили ни одной пожарной машины.
8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров. Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
На встрече с пострадавшими глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. По его словам, министерство дало неправильный прогноз по масштабу бедствия. Родственники погибших лесников пожаловались Токаеву на отсутствие в лесничестве необходимого снаряжения и техники. Одна из женщин рассказала, что ее муж был вынужден поехать на службу на собственном автомобиле из-за постоянного отсутствия служебных машин и запчастей.
28.09.2023, 12:35 78166
В Караганде восстановили электроснабжение
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Караганда. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК занимается расследованием технологического нарушения на ТЭЦ-3 Караганды, из-за которого город остался без электроснабжения.
Вследствие произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО "Караганада-Энергоцентр" и дальнейшем перегрузе линий электроперадчи 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях. Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям г. Караганды и Карагандинской области порядка 350 МВт", - пояснили в ведомстве.
В настоящее время работа указанных электростанций восстановлена.
Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата Карагандинской области.
Информацию подтвердили в акимате Караганды.
Ситуация по электричеству в городе стабилизирована, электроснабжение восстановлено", - говорится в информации, опубликованной на instagram-странице акимата.
Ранее сообщалось, что Караганда осталась без электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ-3.
28.09.2023, 11:00 80001
Караганда осталась без электричества из-за крупной аварии на ТЭЦ-3 Дополнено
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Караганда. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Караганда осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба акимата города.
В городе произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось распределительное устройство 220 киловатт, информирует ekaraganda.kz.
Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов, оставшихся без электроснабжения, также уточняется.
По предварительным данным, электроэнергии нет во всех районах города. Возникли проблемы со связью и с холодным водоснабжением. Не работают светофоры, отмечает издание.
Сообщается, что на главной улице Караганды - проспекте Бухар жырау по состоянию на 10.30 также не работают светофоры.
Дополнено, 28.09.2023, 11.49
Аварию на ТЭЦ прокомментировал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220 кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов без электроснабжения уточняется", - сообщил аким в Instagram.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене. Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана.
Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года. Во время визита в Павлодарскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей, а также посетил Экибастузскую ТЭЦ.
Президент заявил, что ситуация, произошедшая прошлой зимой, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах.
26.09.2023, 20:23 99201
В Казахстане с начала года почти 500 человек погибли в результате ЧС
За первые 8 месяцев в стране было зарегистрировано более 8 тысяч чрезвычайных ситуаций и происшествий
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал о количестве пострадавших и погибших в результате ЧС в Казахстане в 2023 году.
За 8 месяцев в Казахстане зарегистрировали более 8 тысяч ЧС и происшествий, в результате которых пострадали 1250 человек. Из них 495 человек погибли. Общий материальный ущерб составил более 9 млрд тенге.
Спасено около 9 тысяч человек, более 9 тысяч человек было эвакуировано из зон ЧС и свыше 3,5 тысячи пострадавших получили первую медицинскую помощь. Сотрудники МЧС совершили около 60 тысяч выездов в ходе выполнения задач.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят систему раннего обнаружения лесных пожаров, которая позволит в режиме реального времени выявлять очаги возгорания и оперативно передавать информацию уполномоченным органам.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?