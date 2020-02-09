В Жамбылской области произошла массовая драка (ВИДЕО)

Тараз. 8 февраля. Kazakhstan Today - В селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка, передает Kazakhstan Today.

Видео массовой драки было опубликовано на странице kris_p_brothers_official в Instagram .





В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что конфликт локализован, ситуация находится под контролем.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта", - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские просят граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения. За распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры предусмотрена уголовная ответственность.

Глава государства прокомментировал данное происшествие, отметив, что виновные будут привлечены к ответственности.

В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", - написал Токаев на своей странице в Twitter .





















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