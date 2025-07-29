28.07.2025, 09:59 21661
В Жамбылской области в ДТП погибли два человека
Фото: скриншот из видео в соцсетях
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Тараз. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 27 июля 2025 года в 08.50 на 299-м км автодороги Алматы - Екатеринбург водитель автомашины марки Тoyota Land Cruiser 200, следуя со стороны Карагандинской области в направлении Алматы, не справилась с рулевым управлением и совершила опрокидывание транспортного средства, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия два человека скончались, двое доставлены в больницу.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств аварии и объективного выяснение причин произошедшего. Автомашина водворена на специализированную стоянку", - проинформировали в полиции.
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28.07.2025, 16:45 14986
Шестилетнего мальчика унесло ветром на водном аттракционе на Алаколе
Ребенка спас полицейский
Фото: кадр из видео
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Семей. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Шестилетнего мальчика, который отдыхал с родными на озере Алаколь, унесло ветром на водном аттракционе, сообщает пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Мальчик, отдыхавший с родными, захотел прокатиться на водном аттракционе - аквазорбе, большом надувном шаре, который держался на длинной веревке. Организаторы передали трос дедушке, но внезапный порыв ветра вырвал канат из рук. Шар с ребенком быстро понесло от берега (...) В этот момент в воде оказался майор Талгат Оспанов - сотрудник департамента полиции ВКО, который проводил отпуск с семьей. Увидев опасность, он без колебаний ринулся за аквазорбом", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что мальчика удалось вернуть на берег живым и невредимым.
Мы даже не были знакомы с Талгатом Султановичем. Он не знал ни нас, ни нашего сына. На берегу было много отдыхающих, но именно он проявил настоящую отвагу и решимость. С каждой секундой сына уносило все дальше, и только благодаря его смелости ребенок остался жив. Наша семья бесконечно благодарна ему за этот поступок", - сообщила мама мальчика.
Ранее четырехлетнюю девочку и ее родителей спасли на озере Балхаш.
28.07.2025, 09:07 22976
В Алматинской области спасатели эвакуировали совершившую жесткую посадку на параплане женщину
Фото: МЧС РК
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Алматы. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карасайском районе Алматинской области в Каскеленском ущелье женщина 1985 года рождения во время полета на параплане совершила жесткую посадку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели РОСО МЧС, прибыв к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую до ожидавшей в 500 метрах кареты скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
27.07.2025, 20:20 33491
Мощный ливень в Мангистауской области: вода подтопила дома и железнодорожные пути
Фото: кадр из видео
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Мангистау. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шетпе Мангистауской области сильный ливень размыл часть дорог, подтопил дома и железнодорожные пути, сообщает Lada.
Пользователи соцсетей присылают в редакцию видеозаписи, на которых виден коллапс: дороги размыло, бурные потоки воды текут вдоль железнодорожных путей и частных жилых домов. По словам очевидцев, ливень длился несколько часов. Из-за того что часть дорог размыло, машины застревают в грязи, пытаясь найти объездные пути", - пишет источник.
Местные жители жалуются, что весь аул в грязи и воде. Официальные службы пока не прокомментировали ситуацию.
В пресс-службе "Казахстан темір жолы" заверили, что ситуация находится под контролем.
Несмотря на сход ливневых вод в непосредственной близости к путям, железная дорога, проходящая вдоль села, не пострадала. Угрозы размыва нет. В районе организовано круглосуточное дежурство путевых бригад и спецтехники. Установлены временные ограждения и сигналы предупреждения, осуществляется регулярный обход проблемных участков. Пассажирские и грузовые поезда следуют по расписанию - задержек нет", - сообщили в КТЖ.
Между тем, по прогнозам синоптиков, завтра в Мангистауской области вновь ожидается гроза.
27.07.2025, 17:20 37626
Жителям дач пришлось самостоятельно эвакуироваться из-за пожара в горах Алматы Дополнено
Фото: кадр из видео
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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сухостой горит в районе дач в Аксайском ущелье, жителям пришлось эвакуироваться, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет. Жители близлежащих дачных участков заблаговременно самоэвакуировались. На данный момент угроза распространения огня на жилые дома и прилегающие территории снята", - сообщили в МЧС.
К месту происшествия были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области и Алматы, воинской части №28237 МЧС, а также сотрудники государственного национального природного парка.
Всего задействовано более 150 человек и 20 единиц техники. Тушение осложнено сложным рельефом местности и погодными условиями, однако работы по ликвидации возгорания продолжаются. Дополнительно к тушению привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством от "Казавиаспас" МЧС РК", - уточнили в министерстве.
По последним данным МЧС, возгорание сухостоя в Аксайском ущелье локализовано. Предварительная площадь пожара составила 5 гектаров.
Дополнено 27.07.2025, 21.37
Спасатели МЧС ликвидировали загорание сухостоя в Аксайском ущелье.
Возгорание произошло в районе дач Коклайсай, Карасайского района Алматинской области. Предварительная площадь пожара 5 гектаров.
Огонь повредил 6 строений: 2 дачных домика на площади 35 кв.м., 3 навеса на площади 21 кв.м. и баню на площади 20 кв.м", - сообщили в МЧС.
Напомним, в Алматы установлен пятый чрезвычайный класс пожарной опасности. Жителей и гостей города просят не разводить костры, не курить и не сжигать траву рядом с сухостоем.
Ранее, 25 июля на склоне горы Кенсай в Алматы вспыхнул пожар на площади 15 гектаров. Также в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды, произошло возгорание сухой растительности на площади около 8 гектаров. За ночь пожар ликвидировали.
По данным Казгидромета, в 13 регионах Казахстана сохраняется высокая пожарная опасность.
27.07.2025, 12:53 42816
В Костанае пьяный водитель устроил ДТП и пытался скрыться
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае задержали пьяного водителя, который устроил аварию и пытался скрыться, сообщает Polisia.kz.
Ночью 26 июля 57-летний водитель внедорожника TANK 300, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию и скрылся с места происшествия. Мужчина проехал на красный, врезался в брус и столкнулся с ВАЗ-2115. По словам очевидцев, машина петляла по дороге, как в игре GTA", - рассказали в полиции.
Полицейские задержали нарушителя. Его привлекли к ответственности по нескольким статьям.
Автомобиль отправили на спецстоянку, сам водитель доставлен в вытрезвитель, материалы переданы в суд.
Ранее в Астане осудили водителя, который без прав и в нетрезвом состоянии устроил погоню и врезался в патрульный автомобиль. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.
26.07.2025, 15:31 55856
В горах на востоке Казахстана тушат пожар
Для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством
Фото: Кадр из видео
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Талдыкорган. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В урочище Кокмойын Алакольского района области Жетысу произошло возгорание сухой травы на горной местности, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
К тушению привлечены силы и средства МЧС: 90 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС и лесного хозяйства. Для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, оснащенный водосливным устройством", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что тушение осложняется труднодоступной горной местностью.
Ранее сообщалось, что на склоне горы в Алматы вспыхнул пожар. В тот же вечер в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды загорелась сухая трава на площади около 8 гектаров.
26.07.2025, 09:37 61281
Пожар в горах Алматы ликвидирован
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы ликвидировали пожар на площади 15 гектаров на склоне горы в районе Кенсай-1, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сложность ликвидации пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники. Работы велись с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей", - проинформировали в МЧС.
На месте было задействовано 99 человек личного состава и более 39 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов.
Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на склоне горы в Алматы вспыхнул пожар. В тот же вечер в Карасайском районе в ущелье Среднее Кыргауылды загорелась сухая трава на площади около 8 гектаров.
25.07.2025, 21:40 59586
Пожар на склоне горы в Алматы: огонь охватил около 15 гектаров
Фото: кадр из видео
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Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на склоне горы в районе Кенсай-1 ликвидируют пожар, площадь которого составляет около 15 гектаров, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сложность ликвидации пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники. Работы ведутся с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей", - заявили в ведомстве.
По данным МЧС, на месте задействованы порядка 50 человек личного состава и более 20 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов.
Угрозы жилым домам нет. Проводятся работы по локализации и ликвидации огня", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в Карасайском районе Алматинской области в ущелье Средние Кыргауылды вспыхнул пожар.
Произошло загорание сухой растительности на площади около 8 гектаров. Тушение осложняется трудным горным рельефом, крутыми подъемами и отсутствием подъездных путей к очагам возгорания. Все работы проводились в пешем порядке. Угрозы населенным пунктам не имеется. Пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Напомним, с начала пожароопасного периода в Казахстане произошел 261 лесной пожар.
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