В Жамбылской области в результате беспорядков погибли 15 человек

ТАРАЗ. 10 ЯНВАРЯ - В Жамбылской области ситуация стабильная, находится на контроле оперативного регионального штаба, сообщили в областном акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В областном центре предотвращены террористические акты, убиты около 10 вооруженных преступников, 269 провокаторов задержаны. Возбуждено 20 уголовных дел, 104 административных дела. 42 человека находятся в больнице. Всего погибло 15 человек, из них 2 - сотрудники правоохранительных органов. Задержаны 4 преступника, которые подожгли здание аппарата акима Жамбылской области, изъято 2 автомата Калашникова", - проинформировали в ведомстве.
Всего задействовано более 2000 сотрудников департаментов полиции, КНБ, РгК "Юг", а также более 100 единиц техники.
Сообщается, что 7 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Повреждено более 100 служебных машин.
Всего 283 жителя обратились за медицинской помощью, из них 42 находятся в больнице.
На железнодорожном вокзале после 23.00 пассажиров забирают специальные автобусы.
По данным акимата, продолжаются операции по выявлению и задержанию членов вооруженных группировок.
При въезде и выезде из города машины и документы проверяют на блокпостах. По области действуют 29 блокпостов, 10 из них - по городу Таразу. Злоумышленники напали на них четыре раза. Выявлены машины, которые приехали из других регионов и зарубежных стран", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что провокаторы сожгли здания областного акимата, областного филиала партии Nur Otan, департамента полиции. Социальные объекты не пострадали.
Начались работы по восстановлению пострадавших объектов.
Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт, склады воинских частей, ТОО "Амир и Д", также завод при НИИ проблем биологической безопасности, выпускающий вакцины, который является стратегически важным объектом. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме", - сообщили в областном акимате.