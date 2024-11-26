В Жамбылской области в результате ДТП женщина и ребенок сгорели заживо

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Тараз. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 24 ноября в 20.50 на 369-м км автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.





ВАЗ-2114 и BMW, направлявшиеся в Тараз, остановились на обочине дороги, 44-летний водитель Mercedes не справился с управлением и столкнулся с машиной на обочине. В результате аварии BMW сгорела полностью. В салоне автомобиля находились 23-летняя женщина с двухлетним сыном. Они скончались на месте. Пострадавшего водителя ВАЗ-2114 госпитализировали.





Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель автомашины Mercedes водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование.