В Жезказгане третью неделю разыскивают молодую девушку

ЖЕЗКАЗГАН. 12 ИЮЛЯ - В Жезказгане сотрудники полиции третью неделю ищут девятнадцатилетнюю девушку, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию о пропавшей разместили в паблике eto_astana_detka

Файникова Татьяна Валентиновна, 2002 года рождения. 28 июня 2021 года ушла из дома в Жезказгане, и до сих пор не вернулась. Последний звонок был зафиксирован в Нур-Султан. Возможно, она туда уехала. Всем, кто владеет хоть какой то информацией, сообщить по номеру +7 777 198 45 25", - написали в соцсетях.

В департаменте областной полиции сообщили, что по факту пропажи 29 июня зарегистрировано уголовное дело.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия: мониторинг социальных сетей, размещены объявления о розыске по городам Жезказган и Сатпаев. К работе полицейских подключены волонтеры".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства