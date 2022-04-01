В ЗКО из-за перелива реки осталось отрезанным от мира

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УРАЛЬСК. 31 МАРТА - Перелив воды в реке Таян произошел 31 марта, недалеко от села Актайсай Каратобинского района (в 240 километрах от Уральска), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уровень воды в реке начал подниматься 30 марта около 18.00, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Река протекает недалеко от села Актайсай, на въезде в которое располагалось водопропускное сооружение, вода смыла его и сейчас посёлок оказался отрезанным. Там проживают около 600 человек, в общей сложности 180 дворов. Жертв и пострадавших нет. Приняты все меры безопасности, продовольствия в селе хватит на 4-5 дней. Но, думаю, завтра к вечеру, вода должна пойти на спад", - рассказал заместитель акима района Жасулан Султан.
Река Таян впадает в реку Куагашты, далее в реку Жаксыбай. Замакима района отметил, что за последние 10-15 лет количество воды в реке уменьшилось, что негативно сказывалось на сельскохозяйственных работах.