В ЗКО мужчина пытался сжечь букмекерскую контору

Получив отказ, он вышел из заведения, достал емкость с легковоспламеняющейся жидкостью и облил здание. Благодаря бдительности сотрудников полиции, которые несли службу недалеко от места происшествия, удалось избежать трагедии. Злоумышленник задержан.

В Пакистане в результате землетрясения погибли 20 человек

МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ - В результате землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, передает KAZAKHSTAN TODAY. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы сообщало о 15 жертвах бедствия, пишет РИА Новости По информации местного издания, также пострадали более 300 человек. Геологическая служба США (USGS) ранее зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в 01.01 ночи по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая.

В Семее школьница сбежала из дома ради встречи с парнем из соцсети

СЕМЕЙ. 6 ОКТЯБРЯ - 12 сентября в управление полиции Семея обратилась женщина, которая просила помочь в поисках ее 14-летней дочери. Мама пропавшей рассказала, что девочка сбежала из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. Полицейские приступили к поискам пропавшей. 15 сентября несовершеннолетнюю обнаружили в Павлодаре, сообщает YK-news.kz Как оказалось, девочка познакомилась с парнем из соседнего города в социальной сети и решила ради встречи с ним уйти из дома", - рассказали подробности в пресс-службе департаменте полиции ВКО. По словам школьницы, она покинула дом по своей воле, так как не желает жить с родителями. После возвращения девочки в родной город оперативники передали ее родственникам.

В Павлодаре в результате столкновения школьного автобуса и пожарной машины пострадали дети