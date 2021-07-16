В ЗКО опрокинувшийся КамАЗ задел автобусную остановку

УРАЛЬСК. 15 ИЮЛЯ - ДТП произошло 14 июля, в 12.00, в микрорайоне Кызылтал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

По данному факту был составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).

При опрокидывании КамАЗ задел автобусную остановку. Пострадавших нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства