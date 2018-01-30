Верховный суд прокомментировал попытку самоподжога женщины после встречи с представителем суда

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Женщина предприняла попытку самоподжога после встречи с представителем Верховного суда. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков, передает Kazakhstan Today.

По словам Кальянбекова, попытку самоподжога Жаксыгуль Букенова предприняла 29 января, приблизительно в 15.45, у здания Верховного суда, "выражая несогласие с судебным приговором в отношении ее брата".

"По приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Военного суда от 25 января 2018 года Куаныш Букенов, проходивший службу по контракту старшим сержантом в Астане, осужден к 10 годам лишения свободы по пункту 3 части 3 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - уточнил пресс-секретарь.

Он также проинформировал, что до инцидента, в этот же день в 09.00 Букенова обратилась в Верховный суд с требованием о встрече с председателем. С ней встретился представитель Верховного суда. Во время полуторачасовой беседы ей объяснили, что приговор не вступил в законную силу. Между тем, согласно закону, Верховный суд не может истребовать приговор, пока он не пройдет апелляцию.

"Жаксыгуль Букеновой рассказали о порядке обжалования приговоров. Ей сообщили, что с ней готов встретиться сегодня же председатель Военного суда, к которому она может обратиться по поводу апелляции", - отметил Кальянбеков.

По его информации, покинув здание Верховного суда, Букенова вернулась через некоторое время и попыталась совершить самоподжог.

"Она была остановлена сотрудниками полиции. В ходе инцидента Букенова не пострадала", - подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, он отметил, что, в соответствии с законом, дела сексуального характера рассматриваются в закрытом судебном заседании (статья 29 УПК РК). В этой связи суд не может комментировать обстоятельства данного дела. Все доводы Букеновой, являющейся защитницей брата, будут изучены апелляционной инстанцией.

Как сообщалось ранее, жительница Астаны пыталась поджечь себя у здания Верховного суда. На крайние меры Жаксыгуль Букенова пошла после того, как ее брата осудили за изнасилование. По информации телеканала КТК, женщина облила себя бензином, который принесла в пакете из-под молока, и попыталась поджечь. А когда подоспевшие полицейские забрали зажигалку, она достала спички. Сотрудникам СОБРа ничего не оставалось, как задержать её.

Также телеканал сообщат, что накануне брат Букеновой Куаныш получил 10 лет за изнасилование. Утверждается, что само преступление случилось еще в 2015 году, но пострадавшая обратилась только два года спустя. Родственники осужденного считают, что он ни в чем не виноват. Семью поддержали и бывшие друзья девушки, которая называет себя изнасилованной.

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