Вертолет "Казавиаспаса" совершил жесткую посадку в ЗКО

Семьи погибших сотрудников "Казавиаспаса" будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Потерпевший крушение вертолет Ми-8 2021 года выпуска прошел периодическое техническое обслуживание при налете 250 часов 17 января 2023 года в городе Атырау, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Руслан Иманкулов.





Как сообщил Иманкулов, дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала 2030 год. С момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало.





Согласно информации, сегодня на место происшествия вылетают представители завода-изготовителя.





Расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК и работники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Отмечу, что экипаж состоял из сотрудников высокой квалификации, имеющих большой опыт работы и налет часов", - уточнил спикер.





Иманкулов рассказал, что на сегодня в авиапарке "Казавиаспаса" имеется 31 вертолет (Ми-8Т - 1 ед., Ми-171 - 2 ед., Ми-8МТВ - 1 ед., Ми-8АМТ - 7 ед., ЕС-145 - 16 ед., Н-145- 2 ед., Н-130 - 2 ед.). "Казавиаспас" имеет соответствующее свидетельство на выполнение авиационных работ и сертификат по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.





Вертолетная индустрия "Казавиаспас" является на сегодняшний день самой крупной в Средней Азии, вертолеты дислоцированы в 15 регионах Республики (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганды, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Тараз, Талдыкорган, Уральск, Усть-Каменогорск) и состоят на ежедневном дежурстве для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья граждан. Воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны ЧС. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, по тушению степных и лесных пожаров. "Казавиаспас" занимает особое место в деятельности МЧС РК по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К примеру, во время крупных наводнений в Алматинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях летчики-спасатели спасли в общей сложности жизни нескольких тысяч людей, эвакуировав их с зон подтоплений", - проинформировал представитель МЧС.





Вертолеты были задействованы для тушения крупных природных пожаров на территории Костанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.





Кроме того, воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке квалифицированных медицинских специалистов, транспортировке больных из удаленных населенных пунктов в районные, областные, республиканские медицинские учреждения для оказания им специализированной медицинской помощи.





Продолжается обновляться авиационный парк. На сегодняшний день он пополняется современной специализированной авиационной техникой, предназначенной для оказания медицинской помощи и спасения пострадавших при ЧС. Только в течение 2020-2022 годов приобретено 10 вертолетов (Н-130 - 2 ед., Н-145 - 2 ед., Ми-8 - 6ед.). В текущем году планируется поставка четырех вертолетов (1 ед. Н145, Зед. Ми-8), в 2024 году - четырех единиц воздушных судов (1 ед. Н145, 2 ед. Ми-8, 1 реактивный самолет). Переподготовка и поддержание профессионального уровня пилотов проводится на базе как отечественных, так и зарубежных авиационных учебных центров и отвечает всем требованиям ICAO", - поделился Иманкулов.





В заключение спикер добавил, что "Казависпас" берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших, все затраты на ритуальные услуги также будут покрыты за счет "Казавиаспас".





Вместе с тем семьи погибших сотрудников будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей. Будут произведены все необходимые выплаты предусмотренные коллективным договором. Все эти вопросы находятся на личном контроле министра по ЧС", - добавил Иманкулов.





Дополнено 24.02.2023, 11.30

Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым.





Он также пояснил, почему первоначально появилась информация об отсутствии погибших.





По словам Иманкулова, на месте была очень плохая связь. Когда диспетчер дозвонился до выжившего члена экипажа, он сказал либо слово "жив", либо "живы", затем связь оборвалась. И уже после получения данных была подтверждена информация о гибели четверых человек.



