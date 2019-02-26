Виновника смертельного ДТП задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 25 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области установила и задержала водителя минивэна, совершившего в середине февраля наезд на пешехода и скрывшегося с места происшествия, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло в Карасайском районе. 15 февраля на трассе Жанатурмыс - Узынагаш неизвестная автомашина сбила 27-летнего мужчину, который через несколько часов, не приходя в сознание, скончался в больнице.

На месте происшествия удалось отыскать фрагменты краски и мелкие осколки фары, по которым удалось установить цвет и марку автомашины "Тойота-Эстима". По установлению водителя автотранспорта были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых проверили целый парк автомашин аналогичной марки. В итоге удалось задержать 20-летнего жителя села Жанатурмыс, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося на своей автомашине с места дорожной аварии. Расследование по факту находится в производстве Карасайской районной полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции также проинформировали, что к моменту задержания мужчина успел починить у местного умельца полученные при ДТП отдельные повреждения своего авто.

В ходе досудебного расследования будет также рассмотрена ответственность автомастера, пытавшегося отремонтировать машину с явными признаками аварии без разрешительных документов и уведомления правоохранительных органов", - дополнили в пресс-службе.

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