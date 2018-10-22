Шымкент. 22 октября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Шымкента прокомментировали инцидент с участием мотоцикла и автомобиля дорожно-патрульной полиции, передает Kazakhstan Today.

"По факту дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и автомобиля дорожно-патрульной полиции, имевшего место в Шымкенте 17 сентября, для определения угла столкновения транспортных средств назначена транспортно-трасологическая экспертиза. По нарушению полицейскими этического кодекса государственных служащих проводится служебное расследование", - сообщили в ведомстве.

По информации портала " Отырар ", после ДТП полицейские заявили, что мотоциклист не справился с управлением и врезался в их автомобиль, но позже в Интернете появилось видео, снятое видеожетоном одного из патрульных. Кадры подтверждают версию мотоциклиста, который сообщил, что полицейский автомобиль намеренно подрезал мотоцикл. Теперь в подробностях происшествия будут разбираться эксперты по ДТП и уполномоченный по этике.

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