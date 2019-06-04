Владельцы контактного зоопарка заплатят 50 тыс. тенге родителям девочки, которую укусила обезьяна

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Обезьяна укусила ребенка в контактном зоопарке в Нур-Султане, родители девочки подали в суд и добились компенсации, передает Kazakhstan Today.

"В сентябре 2018 года в контактном зоопарке, расположенном в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", обезьяна укусила 6-летнюю девочку. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью по критерию краткосрочности его расстройства. Отец девочки обратился в суд с заявлением о взыскании с зоопарка морального вреда", - сообщили в Есильском районном суде столицы.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично, с зоопарка в счет возмещения морального вреда взыскана сумма в размере 50 000 тенге. Решение не вступило в законную силу.

Защитники животных по всему миру требуют запрета на деятельность контактных зоопарков. Они считают, что условия содержания в таких учреждениях похожи на концлагеря для животных. Зачастую животные содержатся в крошечных клетках, не видят солнечного света и не получают достаточно свежего воздуха. Кроме того, в помещениях, где располагаются такие зоопарки, зачастую слишком многолюдно и шумно. В таких условиях животные могут стать агрессивными, чрезмерное внимание со стороны посетителей может спровоцировать их на защиту, то есть животные могут поцарапать или укусить посетителей.

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