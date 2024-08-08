Внеплановую проверку проведут в столичном аэропорту после инцидентов с самолетами

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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в районе Сарыарка из окна многоэтажного жилого дома выпал годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС РК.





Малыша с различными травмами госпитализировали", - проинформировали в ведомстве.





МЧС призывает не оставлять маленьких детей без присмотра.





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Кроме того, как сообщили в МЧС, сегодня в городе Семее, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры пятого этажа девочка 2020 года рождения. От полученных травм ребенок скончался на месте.



