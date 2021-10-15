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Водитель автобуса сбил мопедиста в Алматы

14.10.2021, 15:49 43498
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - В Алматы задержан водитель автобуса, который сбил мопедиста и скрылся с места ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

14 октября, в 09.00, водитель автобуса допустил столкновение с мопедом, вследствие чего водитель мопеда упал. После столкновения водитель автобуса скрылся с места ДТП", - сообщили в ДП Алматы. 

 
Водитель мопеда от госпитализации отказался.
 
Водитель автобуса найден и доствлен к месту ДТП для оформления.
 

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    Фото: otyrar.kz
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    Произошел сход колесных пар без опрокидывания цистерн. Розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
     

    Гибель на аттракционе: в Караганде арестован инструктор

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