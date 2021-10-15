Водитель автобуса сбил мопедиста в Алматы

Фото: otyrar.kz

ТУРКЕСТАН. 14 ОКТЯБРЯ - В селе Верхнее Каскасу 21-летний Азамат собирал с другом яблоки в огороде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Молодой человек задел железную лестницу и внезапно упал. Родные пытались оказать первую помощь, но им это не удалось, сообщает otyrar.kz

По словам отца погибшего, лестница оказалась в опасной близости с электропроводами. Сельчане неоднократно обращались в акимат с просьбой заменить или поднять высоковольтную линию, так как она находится всего в четырёх метрах над землей.

В местном акимате в трагедии винят самих жителей.

Сначала были построены столбы, затем сельчане возвели свои дома и пристройки, и столбы оказались на территории их домов. Не все, конечно, так сделали, но многие", - сказал заместитель акима сельского округа Меиржан Дуйсебаев.

По словам заместителя акима, в 2022 году в селе установят 30 новых столбов.

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