Водитель автобуса спас более 30 человек во время массового ДТП в Нур-Султане

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Водитель автобуса первого автопарка спас более 30 человек во время массового ДТП, произошедшего 26 марта на проспекте Кабанбай батыра в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Бакдаулет Алибек один из тех, кто первым оказал помощь более чем 30 пассажирам. Он находился на линии и следовал в обратном направлении. Увидев людей, нуждающихся в помощи, Бекдаулет не растерялся, остановил автобус и обратился к своим пассажирам. С помощью троих мужчин он организовал эвакуацию людей из поврежденного и заблокированного автобуса. Ему удалось открыть двери и вывести людей. Среди них были и те, кто получил травмы различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе "Astana LRT".

По словам водителя, он следовал инструкции по технике безопасности, которую проходил в автопарке, поэтому точно знал, как действовать в подобных ситуациях.

Как сообщалось ранее, на проспекте Кабанбай батыра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автобусов и легковых автомобилей. Автобус пригородного маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12. В результате ДТП погибли два человека, 36 госпитализированы с различными травмами. Аким Нур-Султана выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать им и пострадавшим в аварии всемерную помощь. Причины ДТП выясняются.

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