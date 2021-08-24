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Водитель погиб в ДТП на трассе Атырау - Уральск

23.08.2021 6697
Водитель погиб в ДТП на трассе Атырау - Уральск
АТЫРАУ. 23 АВГУСТА - Смертельное ДТП произошло на трассе Атырау - Уральск, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Авария произошла на трассе 22 августа в 06.30, сообщает Polisia.kz. 
 

На 224-м километре трассы Атырау - Уральск, в районе села Тайпак, водитель автомашины Volkswagen Passat врезался в стоящую фуру. От полученных травм 70-летний водитель авто скончался до приезда скорой помощи, двое пассажиров госпитализированы. В причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции".

 

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