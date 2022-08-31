Военнослужащий-контрактник скончался в Караганде

Как сообщает Almaty.tv, военнослужащий внезапно упал и перестал подавать признаки жизни. Врачи медицинского блока тут же стали оказывать ему помощь. Вызвали параллельно скорую помощь. Но спасти его не удалось.
Предварительной причиной смерти врачи назвали панкреонекроз.
Елсултан никогда не жаловался на здоровье. Он ежегодно проходил медосмотр. Это у нас обязательная процедура. В этом году он должен был пройти медосмотр в период с 30 августа по 1 сентября. В тот день военнослужащий был в хорошем настроении, участвовал в практических занятиях перед днями усиления. Он был профессионалом своего дела, в планах было продвигать его по службе", - заявил командир воинской части Жанат Омаров.
Отмечается, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза.