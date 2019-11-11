Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Восемь человек спасли при пожаре в ночном заведении в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

10 ноября, в 00.20, на пульт 101 Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в ночном заведении Good bar по улице Майлина. По прибытии первых пожарных подразделений в 00.26 установлено, что на втором этаже горит электропроводка. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации посетителей и тушению возгорания. Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 00.34 на площади 0,5 квадратного метра", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

При проведении эвакуации огнеборцы спасли восемь человек. Двоим из них в БСМП оказана медицинская помощь без госпитализации. Сотрудники полиции оцепили территорию заведения.

В ликвидации возгорания были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники столичного ДЧС.

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