Восемь детей получили травмы на аттракционе в Уральске

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УРАЛЬСК. 3 МАЯ - Восемь детей получили травмы на аттракционе в Городском парке культуры и отдыха Уральска, передает KAZAKHSTAN

Дети в возрасте от 5 до 10 лет получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Все они были доставлены в Областную детскую многопрофильную больницу. Полиция начала расследование", - сообщает " Уральская неделя ".

Несчастный случай произошел 2 мая на аттракционе "Калейдоскоп". По словам очевидцев, аттракцион, крутящийся на большой скорости, резко остановился. Карусель заклинило, из-за чего она резко остановилась, дети начали биться друг об друга.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, травмы при аварии на аттракционе получили пятеро мальчиков, 2012, 2013 и 2016 годов рождения, и три девочки 2012, 2013 и 2014 годов рождения. У семерых детей закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У одного мальчика сломана нога, у многих ушибы, ссадины, гематомы.

Мы рассматриваем этот случай как непредвиденную поломку механизма передачи, которая повлекла за собой экстренную остановку карусели", - сообщил в социальных сетях владелец аттракциона Сергей Чудненко.

По данным издания, похожий инцидент произошел в парке два года назад. Тогда аттракцион "Колесо обозрения" остановилось из-за технической неисправности троса основного привода.





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