Воспитательницу детсада в Павлодаре уволили за пощечину ребенку

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ПАВЛОДАР. 8 МАЯ - В Павлодаре уволили воспитательницу детского сада за пощечину ребенку, сообщили городском отделе образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В детском саду провели служебное расследование, директору детсада объявили выговор, информирует pavlodarnews.kz

Объяснительные взяли с руководителя дошкольной организации и воспитателя ранней "Ә" группы. За нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей с 6 мая с воспитателем расторгли трудовой договор. Администрация детского сада провела внеочередной инструктаж по соблюдению педагогами инструкции по сохранению жизни и здоровья воспитанников", - проинформировали в пресс-службе отдела.

Сообщается, что рукоприкладство в одном из детских садов Павлодара заснял прохожий. В распространённом в социальных сетях ролике видно, как воспитательница ударила по лицу маленького ребёнка во время прогулки на площадке.





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