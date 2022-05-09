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Воспитательницу детсада в Павлодаре уволили за пощечину ребенку

08.05.2022, 16:09 15351
Воспитательницу детсада в Павлодаре уволили за пощечину ребенку

Фото: Depositphotos

ПАВЛОДАР. 8 МАЯ - В Павлодаре уволили воспитательницу детского сада за пощечину ребенку, сообщили городском отделе образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В детском саду провели служебное расследование, директору детсада объявили выговор, информирует pavlodarnews.kz.
 

Объяснительные взяли с руководителя дошкольной организации и воспитателя ранней "Ә" группы. За нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей с 6 мая с воспитателем расторгли трудовой договор. Администрация детского сада провела внеочередной инструктаж по соблюдению педагогами инструкции по сохранению жизни и здоровья воспитанников", - проинформировали в пресс-службе отдела.

 
Сообщается, что рукоприкладство в одном из детских садов Павлодара заснял прохожий. В распространённом в социальных сетях ролике видно, как воспитательница ударила по лицу маленького ребёнка во время прогулки на площадке. 

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?"
 

новости по теме

В Атырауской области пропали 11 человек

09.05.2022, 15:38 1806
АТЫРАУ. 9 МАЯ - Спасатели Атырауской области начали поиски 11 человек, пропавших накануне, 8 мая, в Исатайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Восьмого мая в 14.00 водитель УАЗа и 10 его пассажиров выехали в сторону участка Акмандай и до сих пор не вернулись", - сообщает сайт Atyrau.kz

 
Сегодня в 10.50 спасатели и полицейские начали поиски в Исатайском районе, в 160 километрах от села Аккыстау. Поиски ведутся с помощью вездехода, сообщает пресс-служба ДЧС.
 

В Мангистауской области двое детей утонули в яме с водой

09.05.2022, 10:44 4316
В Мангистауской области двое детей утонули в яме с водой
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 9 МАЯ - В селе Батыр Мунайлинского района Мангистауской области погибли двое детей, сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как установлено, рядом с частным домом дождевая вода заполнила метровую выгребную яму. Она была вырыта для туалета. По пути к дому дедушки с бабушкой в яму попали двое детей 2008 и 2012 годов рождения. Они не смогли выбраться самостоятельно, сообщает Lada.kz.
 
Спасатели просят не оставлять детей без присмотра, а также закрывать колодцы и арыки.

 

В Восточном Казахстане в ДТП погибли шесть человек

09.05.2022, 09:36 5461
В Восточном Казахстане в ДТП погибли шесть человек
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 МАЯ - В Восточном Казахстане 8 мая около 11.20 на 475/846-м километре республиканской автотрассы Омск - Майкапчагай в районе города Чарска Жарминского района произошло ДТП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В результате ДТП погибли шесть человек, сообщает Semeynews.kz.
 

35-летний водитель автомобиля марки Ssang Yong Actyon, следуя в направлении Жарминского района, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем марки ВАЗ-21014. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 33-летний водитель автомобиля марки ВАЗ -21014 и 5 его пассажиров скончались на месте ДТП. 35-летний водитель Ssang Yong Actyon и трое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 
 
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

В 114 километрах от Алматы произошло землетрясение

08.05.2022, 18:00 14131
В 114 километрах от Алматы произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 8 МАЯ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 114 километрах от города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 8 мая в 13.31 по алматинскому времени.
 

Эпицентр землетрясения расположен в 114 километрах на север от города Алматы на территории Казахстана", - сообщает сеть станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК.

 
Энергетический класс землетрясения составил 8.7, магнитуда MPV 4.4, глубина 5 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Пять суток блуждал 47-летний мужчина в горах близ Текели

07.05.2022, 20:22 23006
ТАЛДЫКОРГАН. 7 МАЯ - Мужчина бесследно исчез, выехав 1 мая в Чажынское ущелье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Супруга пропавшего обратилась с заявлением в городскую полицию через несколько дней. Стражи порядка организовали масштабные поиски, к которым подключили местных волонтеров и коллег из областного ДЧС. 7 мая днем в горах близ реки Чажа мужчину нашли, сообщает пресс-служба ДП Алматинской области. 
 
Как выяснилось, последние пять суток он блуждал в горной местности, питался растениями и мелкими животными. После оказания медпомощи его состояние стабилизировалось. 
 

В Жамбылской области толпа напала на полицейского

07.05.2022, 17:09 25226
ТАРАЗ. 7 МАЯ - В ночь на 7 мая в отдел полиции Шуского района поступило сообщение о применении насилия в отношении сотрудников полиции группой неизвестных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Установлено, что сотрудники патрульной полиции возле привокзальной площади города Шу остановили автомашину марки "ВАЗ-21014" без переднего опознавательного государственного номерного знака, сообщает пресс-служба ДП региона. 
 
При выяснении обстоятельств водитель и пассажиры автомашины, не подчинившись законным требованиям полицейских, вместе со знакомыми оказали сопротивление представителям власти.
 
По данному факту Шуским районным отделом полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).
 
В настоящее время установлены все участники противоправных действий, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.
 
Лица, применившие насилие в отношении представителей власти, задержаны в порядке статей 128-131 УПК. Другие данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК.
 
 

Семейная пара застряла в горах Заилийского Алатау

07.05.2022, 14:00 26551
Фото: РОСО МЧС РК
АЛМАТЫ. 7 МАЯ - 6 мая в 17.03 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК поступило заявление о том, что мужчина и женщина не могут самостоятельно спуститься в районе пика Чимбулачка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оперативная группа в количестве 8 человек и один кинологический расчет выехали в горы. В 18.15 спасатели прибыли на Талгарский перевал и пешим ходом выдвинулись к пострадавшим, сообщает пресс-служба РОСО МЧС РК. 
 
Спасательная операция осложнялась туманом и снегом.
 
Уже в 19.10 спасатели РОСО совместно со спасателями службы спасения обнаружили пострадавших и начали спуск туристов. Спасены супруги - женщина 1997 года рождения и мужчина 1996 года рождения.
 

В Акмолинской области "заминировали" магазин

07.05.2022, 12:31 26716
В Акмолинской области "заминировали" магазин
Фото: polisia.kz
КОКШЕТАУ. 7 МАЯ - 6 мая в 14.05 на оперативный канал 102 УП Кокшетау позвонил директор магазина и сообщил об анонимном звонке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам мужчины, неизвестный сообщил ему о заложенном взрывном устройстве в торговой точке. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, представители КНБ, прокуратуры, ДЧС, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
Всех находившихся в магазине эвакуировали, было выставлено оцепление, из многоэтажного дома эвакуировали жителей. 
 
В ходе проверки взрывное устройство, а также подозрительные предметы не обнаружены. 
 
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 
 
В настоящее время устанавливается личность неизвестного, который сообщил о взрывном устройстве.
 

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