Вылетевший из Алматы в Тбилиси самолет вернулся в аэропорт из-за удара молнии

АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - Самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший вчера вечером из аэропорта Алматы в Тбилиси, вернулся обратно из-за удара молнии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Борт, выполнявший 9 августа рейс KC139 по маршруту Алматы – Тбилиси, вылетел в 20.30 и вернулся с воздуха по причине вероятного удара молнии. Самолет совершил посадку в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе авиакомпании.

Сообщается, что после замены борта пассажиры вылетели в пункт назначения в 00.40. Пострадавших нет.

В авиакомпании сообщили, что самолет проинспектировали, следов попадания молнии не обнаружено. Воздушное судно возвращено в эксплуатацию.

О данном происшествии также сообщила в Facebook Елена Кукеле.

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