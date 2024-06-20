19.06.2024, 19:53 25751
Вылетевший из Ташкента в Астану самолет вернулся в аэропорт
Сработала сигнализация двери багажного отсека
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Ташкент. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В авиакомпании Uzbekistan Airways прокомментировали инцидент с рейсом HY721 Ташкент - Астана, произошедший 19 июня.
По причине ложного срабатывания сигнализации двери багажного отсека экипаж принял решение прервать набор высоты и вернуться в аэропорт вылета согласно процедурам", - сообщили в Uzbekistan Airways.
Специалисты авиакомпании провели все необходимые работы по подготовке к вылету воздушного судна, и в ближайшее время самолет продолжит выполнение рейса.
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19.06.2024, 18:35 26581
Пожар в Иле-Балхашском резервате: возгорание локализовано
Фото: МЧС РК
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Конаев. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Камыш горит на территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".
11 июня в 13.45 поступило сообщение от лесного хозяйства о том, что произошло загорание камышистой растительности в болотистой местности на территории Иле-Балхашского резервата. Предварительная причина - грозовой разряд. По данным МЧС на 13 июня, площадь пожара - 30 га", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что первые термоточки зафиксированы 11 июня в 11.15.
На сегодняшний день, по данным космического мониторинга, площадь пожара на территории резервата Иле-Балхаш на 18 июня составляет 2794,79 га", - добавили в "Қазақстан Ғарыш Сапары".
Дополнено 19.06.2024, 20.24
По данным космического мониторинга АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", на территории резервата открытого огня не наблюдается. Происходит тление камышитовой растительности на одном болотистом участке площадью менее 30 га, что подтверждается космоснимками.
В МЧС РК подчеркнули, что угроза населенным пунктам отсутствует, так как ближайшее село Караой находится в 90 км от резервата.
Проведено окараулирование участка. Масштаб пожара будет установлен комиссией Министерства экологии, в которую также войдут сотрудники МЧС РК.
Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
В прошлом месяце двум руководителям резервата вынесли приговор. Они осуждены на 7 лет лишения свободы.
В этом году в МЧС появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.
18.06.2024, 20:49 57406
Несколько районов Алматы остались без электричества
Фото: pixabay.com
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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 июня, в 18.49 в Алматы на подстанциях 160А и 157А произошло отключение линии электропередачи. В результате жители Бостандыкского и Медеуского районов остались без электричества, сообщает "Алатау жарық компаниясы".
Специалисты производили аварийно-восстановительные работы.
Позже в компании сообщили об устранении повреждения и в 20.13 все потребители были переподключены.
17.06.2024, 13:58 102516
Взрыв газа в Уральске: три человека остаются в реанимации
Фото: instagram/управление здравоохранения ЗКО
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Уральск. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в Уральске сообщили в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области.
На данный момент 3 взрослых в реанимации, 3 - в отделений политравмы. В детской больнице 1 в реанимации, 1 в отделении. Проведен консилиум с участием главного внештатного травматолога, директора и заместителя директора городской многопрофильной больницы, ОДМБ, заведующего отделения реанимации и интенсивной терапии. Также проведена телемедицина с Центром медицины катастроф городов Астаны и Алматы совместно с реаниматологами и комбустиологами. Тактика лечения согласована", - сообщили в управлении.
Напомним, вчера на рынке "Ел Ырысы" в Уральске, на месте для убоя скота, взорвался газовый баллон. Пострадали 10 человек: мужчины в возрасте от 27 до 67 лет и двое детей 2009 и 2007 года рождения.
На место происшествия выезжали 5 бригад скорой медицинской помощи.
16.06.2024, 13:46 130661
Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы
Сотрудники ростовского СИЗО освобождены
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Ростов. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых обвиняемых, захвативших в заложники двух сотрудников следственного изолятора в российском Ростове, ликвидировал спецназ.
Сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.
Ранее в районе СИЗО были слышны выстрелы. Правоохранители оцепили близлежащие кварталы.
По данным ФСИН, в следственном изоляторе № 1 Ростова-на-Дону арестанты взяли в заложники двух сотрудников. Один из них - начальник оперативного управления ростовского главка ФСИН Александр Богма, второй - надзиратель.
По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
Напомним, в сентябре прошлого года суд вынес приговор захватившему заложников в столичном отделении Kaspi bank. Он получил 7,5 года лишения свободы
16.06.2024, 13:24 131696
Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске
Фото: МЧС РК
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Уральск. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Десять человек попали в больницу из-за взрыва газового баллона в Уральске, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Баллон взорвался на одном из местных рынков, на месте для убоя скота. Пострадали 10 человек, из них два подростка.
Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу. После осмотра медиков двое граждан отпущены домой. Остальные находятся под наблюдением врачей", - сообщает МЧС.
В ведомстве добавили, что неправильная эксплуатация газовых баллонов все чаще становится причиной несчастных случаев.
В январе этого года в Карагандинской области из-за взрыва газового баллона обрушился жилой дом. Погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое детей, получили травмы.
15.06.2024, 11:43 172416
В столичной школе женщина упала в шахту лифта
Пострадавшую передали бригаде скорой помощи
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Астаны женщина провалилась в шахту лифта, ей на помощь пришли спасатели, рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В Алматинском районе города Астаны в одной из школ женщина 1986 года рождения упала в лифтовую шахту.
С помощью трехколенной лестницы пострадавшая была извлечена и передана бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее лифт с пассажирами сорвался в шахту в Семее. Возбуждено уголовное дело.
14.06.2024, 12:39 199056
Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО
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Петропавловск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое детей скончались от пищевого отравления в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает "Петропавловск.news".
Двое детей в возрасте трех и шести лет скончались в Северо-Казахстанской области в результате отравления", - сообщает источник со ссылкой на департамент полиции региона.
Еще трое членов семьи доставлены в больницу.
По факту отравления семьи начато досудебное расследование.
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в ведомстве.
Ведется расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании.
В феврале этого года в Мангистауской области 36 человек отравились едой из общепита.
В августе прошлого года в Карагандинском центре оказания соцуслуг отравились дети, двое из них скончались. Результаты экспертизы и причины трагедии власти до сих пор не озвучили.
13.06.2024, 08:15 207931
В Конаеве загорелся мусорный полигон
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на территории полигона твердых бытовых отходов произошло загорание мусора, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара", - проинформировали в МЧС.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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