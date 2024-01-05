Взрыв в кафе в Уральске: обнаружены тела двух человек   

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Усть-Каменогорск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске 15-летний подросток нашел на улице петарду и решил поджечь, в результате получил серьезные травмы руки, сообщили на Станции скорой медицинской помощи ВКО.





Петарда взорвалась прямо в руке у ребенка. В результате с открытой раной ладони левой руки размером 10 см, отсутствием на третьем пальце ногтевой пластины, а на четвертом дистальной фаланги (кончик пальца), а также с термическим ожогом лица пострадавшего доставили в Центр матери и ребенка ВКО, сообщает Устинка LIVE





Также на Станции скорой медицинской помощи ВКО рассказали, что только за 30 декабря их бригады обслужили 1034 вызовов совместно с бригадами "неотложек", организованными при ПМСП. 31 декабря специалисты скорой обслужили 937 вызовов, 1 января - 977, а 2 января - 1006. Чаще всего причиной вызова скорой помощи были высокая температура и давление.





Как сообщалось ранее, более десяти алматинцев получили травмы от пиротехники на новогодние праздники.





По данным ДЧС Алматы, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.





Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон.





В новогоднюю ночь после запуска фейерверков загорелась облицовка девятиэтажки в Атырау.





Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос





Предварительные результаты которого показали, что 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?" 71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".





Стоит отметить, что фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.