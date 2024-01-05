04.01.2024, 10:58 25696
Взрыв в кафе в Уральске: обнаружены тела двух человек
Фото: Instagram/batysqaz_tjd
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Уральск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Под завалами обрушенного в результате взрыва здания кафе в Уральске обнаружены тела двух человек, спасено шесть человек.
На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются. Предположительно под конструкциями могут находиться еще люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в ДЧС.
В штабе ДЧС ЗКО организована работа горячей линии по номеру: 8 (7112) 55-40-88.
На месте происшествия задействованы силы ДЧС Западно-Казахстанской области, полиции, местных исполнительных органов и скорой медицинской помощи, всего свыше 110 человек и 30 единиц техники.
Напомним, сегодня ночью в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением.
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04.01.2024, 19:03 11691
В управление ветеринарии Мангистауской области назвали причину массовой гибели лебедей
Фото: inaktau.kz
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Актау. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев заявил, что для спасения популяции лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц, сообщает "Лада".
По словам специалиста, сотни погибли в первую очередь из-за нехватки пищи, а птичий грипп стал второстепенной причиной.
В прошлом году в декабре ситуация была похожая. Много птиц погибло. Лебеди являются носителями птичьего гриппа, если взять даже здоровую особь - в ней есть этот вирус. Но проявляется он только в случае истощения. Это и произошло на Караколе. Им не хватает еды, иммунитет падает, лебедь заболевает и умирает. Чтобы предотвратить трагедию, нужно организовать питание птицам", - сказал Бердибек Маркабаев.
По мнению главного ветеринара области, помочь с закупом и организацией питания могут спонсоры и волонтеры. Само же управление пока занимается организацией прививок домашним птицам. На данный момент привито порядка 6 000 пернатых.
Ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео массовый мор лебедей на озере Караколь и заявил, что количество погибших птиц намного больше, чем заявили в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа. Также они заверили, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
В конце октября 2023 года на побережье полуострова Тупкараган, обнаружены десятки туш мертвых тюленей и остеров.
В ноябре 2022 года на побережье Каспия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
04.01.2024, 16:49 16151
Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов разрушенного кафе в Уральске
Фото: ДЧС ЗКО
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Уральск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске из-под завалов, разрушенного в результате взрыва кафе, извлекли тело третьего погибшего.
В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Уральска, находящихся в больнице.
Из оставшихся в больнице двое мужчин являются гражданами Узбекистана, еще трое пострадавших - граждане Казахстана, это трое мужчин и две девушки, рассказали в ведомстве.
Одного мужчину с легким ожогом лица и шеи определили в отделение травматологии городской многопрофильной больницы. Еще четверых пострадавших госпитализировали в отделение реанимации с сильными ожогами от 15 до 52% площади кожных покровов", - приводит сообщение управления издание uralskweek.kz.
Состояние всех пациентов оцениваются как крайне тяжелое. У всех у них - закрытая черепно-мозговая травма. У одного из мужчин диагностирован двухсторонний пневматорекс и перелом правой плечевой кости.
Напомним, в Уральске минувшей ночью в двухэтажном здании кафе предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания с последующим горением. Под завалами разрушенного кафе были обнаружены тела двух человек.
04.01.2024, 15:11 18801
Автобус выехал на встречную полосу и протаранил 10 автомобилей в Таразе
Фото: Кадр из видео ДП Жамбылской области
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Тараз. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Таразе пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с десятью припаркованными автомобилями, также пострадала пассажирка автобуса.
По информации областного департамента полиции, маршрутным автобусом №56 управлял 33-летний водитель. Двигаясь по улице Толе би, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил сразу 10 припаркованных автомобилей.
В результате аварии пострадала 56-летняя пассажирка автобуса. С переломом ключицы она была госпитализирована. Всего на момент аварии в автобусе находилось 10 пассажиров.
По данному факту в отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены необходимые экспертизы.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. Ударивший женщину-водителя, арестован.
04.01.2024, 12:30 22796
В Павлодарской области автобус провалился в воронку: найдены тела двух спасателей
Фото: МЧС РК
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Павлодар. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области найдены тела двух пассажиров автобуса, который провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность", - проинформировали в штабе.
Также сообщается, что автобус еще не обнаружен, поиски продолжаются.
Весь коллектив РЦШ ПВАСС выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Этот трагический случай явился огромным потрясением и невосполнимой утратой для всех нас. РЦШ ПВАСС окажет всю необходимую поддержку семьям погибших, никто из родных пострадавших не останется без внимания", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника.
04.01.2024, 11:35 24336
В Павлодарской области автобус с людьми провалился в воронку возле шахты
Фото: akorda.kz
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Павлодар. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
На момент обвала в автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и 1 водитель. Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет", - проинформировали в ДЧС.
Отмечается, что организован оперативный штаб.
В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО "Майкаинзолото", местных исполнительных органов, а также спасателей департамента по ЧС. Всего задействованы 44 человека, 13 единиц техники и один БПЛА", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
04.01.2024, 10:08 26631
В результате взрыва газа в Уральске обрушилось здание кафе
Фото: скриншот из видео
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Уральск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел в кафе в Уральске по адресу: улица Сырым Датова, 52, 4 января примерно в 02.07 ночи, в результате здание полностью обрушилось.
По прибытию к месту вызова в 02.17 первого подразделения, было установлено, что в двухэтажном здании кафе "RIZYQ" предварительно в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение здания на площади 110 квадратных метров и продолжительной площадью горения на площади 25 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС ЗКО.
По данным ДЧС, пожар был ликвидирован в 02.40. В настоящее время силами ДЧС ЗКО и акимата области проводятся работы по разбору завала.
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в штабе ДЧС ЗКО организована работа горячей линии по номеру 8 (7112) 55-40-88.
В тушении пожара были задействованы огнеборцы четырех пожарных частей и дежурной службы пожаротушения в количестве 39 человек личного состава и 13 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия задействованы 8 человек оперативно спасательного отряда и 2 единицы техники, 18 человек личного состава и 6 единиц техники скорой медицинской помощи, 28 человек личного состава и 7 единиц техники департамента полиции.
04.01.2024, 08:53 28201
В Усть-Каменогорске подростку оторвало часть пальца взорвавшейся петардой
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске 15-летний подросток нашел на улице петарду и решил поджечь, в результате получил серьезные травмы руки, сообщили на Станции скорой медицинской помощи ВКО.
Петарда взорвалась прямо в руке у ребенка. В результате с открытой раной ладони левой руки размером 10 см, отсутствием на третьем пальце ногтевой пластины, а на четвертом дистальной фаланги (кончик пальца), а также с термическим ожогом лица пострадавшего доставили в Центр матери и ребенка ВКО, сообщает Устинка LIVE.
Также на Станции скорой медицинской помощи ВКО рассказали, что только за 30 декабря их бригады обслужили 1034 вызовов совместно с бригадами "неотложек", организованными при ПМСП. 31 декабря специалисты скорой обслужили 937 вызовов, 1 января - 977, а 2 января - 1006. Чаще всего причиной вызова скорой помощи были высокая температура и давление.
Как сообщалось ранее, более десяти алматинцев получили травмы от пиротехники на новогодние праздники.
По данным ДЧС Алматы, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон.
В новогоднюю ночь после запуска фейерверков загорелась облицовка девятиэтажки в Атырау.
Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Предварительные результаты которого показали, что 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах. Респондентам предлагается ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?" 71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Стоит отметить, что фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.
03.01.2024, 15:28 37086
Более десяти алматинцев получили травмы от пиротехники на новогодние праздники
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Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогодние выходные в Алматы поступило более 2 тысяч обращений в полицию и более 9 тысяч обращений в скорую помощь, сообщили в городском акимате.
По данным управления общественного здравоохранения Алматы, около 9 тысяч человек обратились на пульт "103" в новогодние праздники.
В основном жители и гости города жаловались на температуру и кашель. Кроме того, в стационары были доставлены пациенты с различными травмами. Травмы и ожоги от пиротехнических средств были зарегистрированы в 13 случаях и 733- диагнозов ОРВИ", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
По словам старшего врача службы скорой медицинской помощи Акмарал Асановой, если раньше за сутки было приблизительно 4 тыс. обращений, то в праздники их число варьируется около 7 тыс.
В ДЧС мегаполиса отчитались, что за три праздничных дня спасатели совершили 31 выезд, из них на пожары -10. Погибших при этом не зарегистрировано.
Напомним, спасатели и полицейские переведены на усиленный вариант несения службы.
Они продолжат службу в таком режиме и с 09.00 6 января до 09.00 8 января 2024 года на Рождество", - добавили в акимате.
Напомним, что не обошлось без происшествий при использовании пиротехники и в других городах. В Атырау в новогоднюю ночь после запуска фейерверка загорелся жилой многоэтажный дом. В Павлодаре подростки, играя с пиротехникой, подожгли балкон. В соцсетях выложили видео с запуском опасных фейерверков в Астане. В Кокшетау залпы фейерверков запустили прямо в жилой дом.
Напомним, на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос, результаты которого показали, что 70% респондентов считают необходимым запретить фейерверки в жилых массивах.
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