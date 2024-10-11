Фото: ДЧС Акмолинской области

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Кокшетау. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За один день в пяти районах Акмолинской области возникли природные пожары. Возгорания сухой травы и камыша возникли в Сандыктауском, Целиноградском, Аккольском, Жаксынском районах и в Степногорске на предварительной общей площади 0,29 га, сообщает пресс-служба ДЧС региона.





Совместными усилиями сил и средств ДЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований возгорания ликвидированы в пяти районах. Жертв и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет.





По всем фактам причиной явилось неосторожное обращение населения с огнем, а именно спички или непотушенная сигарета.



