За прошедшие сутки спасено и эвакуировано 465 человек - МЧС РК

Фото: МЧС РК

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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки силами МЧС РК совершено 180 выездов, спасено и эвакуировано 465 человек, из них 39 детей, - За прошедшие сутки силами МЧС РК совершено 180 выездов, спасено и эвакуировано 465 человек, из них 39 детей, сообщает пресс-служба ведомства.





На автодорогах Карагандинской области силами ДЧС, воинской части 52859 МЧС, полиции и местных исполнительных органов из застрявших в снежных заносах автомобилей спасено и эвакуировано в ближайшие кемпинги, пункты обогрева и населенные пункты порядка 400 человек.





В Бухар-Жырауском районе найдены три человека, которые из-за погоды не смогли самостоятельно добраться до населенного пункта.





Проводились поиски четырех мужчин в Абайском районе. Они застряли на автомобиле в степи. Силами спасателей потерявшиеся найдены и доставлены в ближайший населенный пункт.





В Северо-Казахстанской области в Тайыншинском районе нашли пастуха, который 29 декабря выехал верхом на лошади на поиски табуна. Потерявший благополучно найден и доставлен до населенного пункта.





МЧС призывает граждан следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.



