Заблудившегося четырехлетнего мальчика нашли спасатели в горах Алматинской области
17.05.2022, 16:06 10586
Фото: ДЧС Алматинской области
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - Спасатели нашли четырехлетнего мальчика, потерявшегося в горах Алматинской области. На поиски ребенка ушло около шести часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате поисков в 23.30 ребенок был найден в 3 километрах от места пропажи и после обследования медиков был передан родителям. В данное время здоровью ребенка ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Мальчик 2018 года рождения потерялся днем 16 мая, около 17.30 недалеко от села Доланалы Кербулакского района.
По данным родителей, в обеденное время они вместе с четырехлетним мальчиком поехали за грибами в горную местность, в какой-то момент заметили отсутствие играющего возле автомашины ребенка", - сообщили в ДЧС.
Около трех часов взрослые искали ребенка самостоятельно, затем обратились за помощью к спасателям.
В поисках ребенка были задействованы сотрудники ДЧС Алматинской области, полиция, местные исполнительные органы, местные жители в количестве более 100 человек и 1 поисковая собака.
Полиция Акмолинской области возбудила уголовное дело по факту насилия над десятилетним мальчиком
17.05.2022, 16:40 9521
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Полиция Акмолинской области расследует уголовное дело по факту насилия над десятилетним ребенком, над которым издевались старшеклассники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел в одном из сел Акмолинской области.
9 мая в отдел полиции поступила информация о том, что в мессенджере WhatsApp распространяется видеозапись с действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетнего 2012 года рождения", - сообщили в областном департаменте полиции.
По данному факту расследуется уголовное дело по статье 121, часть 4, УК РК ("Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего"). Назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, рассказали в полиции.
Допросы несовершеннолетних ведутся в присутствии законных представителей, педагогов, психологов и адвокатов", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В Карагандинской области утонули три человека
17.05.2022, 09:42 16486
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 17 МАЯ - За минувшие выходные в водоемах Карагандинской области утонули три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первое ЧП случилось на реке Кусак в Актогайском районе. Два приятеля 20 и 15 лет решили окунуться.
Что произошло на спокойной и неглубокой речке, неизвестно. Тревогу забили родные, когда парни не вернулись домой", - информирует телеканал "Астана".
Вторая трагедия произошла на Кенгирском водохранилище в Жезказгане. Молодой человек ушел на дно на глазах у приятелей. Помочь ему не удалось.
Спасатели предупреждают - особенно опасно купание в необорудованных и запрещенных местах.
Вода холодная. И опасность в том, что они не оборудованы, никто не придет на помощь. Они неизвестны, не изведаны людьми, никто не знает, что там впадина, камень, может быть, какие-то металлические предметы. Неизвестный водоем - это уже угроза. В таких местах крайне не рекомендуется купаться", - сказал заместитель начальника управления гражданской обороны ДЧС Карагандинской области Ерасыл Сайлаш.
Водолазы обнаружили тела троих утонувших в Каспии мужчин
17.05.2022, 09:21 17116
Фото: instagram/mangystau_tjd
АКТАУ. 17 МАЯ - В Мангистауской области обнаружены и извлечены из воды тела утонувших в Каспии троих мужчин. Поиски завершены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Силами спасателей ДЧС в 19.58 из воды извлечено тело жителя Караганды 1999 года рождения, а в 21.36 спасатели достали тело второго мужчины, также 1999 года рождения, и тоже жителя Караганды. В 22.07 из моря вытащили тело последнего утонувшего, 23-летнего жителя Актау, сообщает Lada.kz.
Как сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров, один из утонувших 15 мая женился.
Двое жителей Караганды приехали на свадьбу к утонувшему жителю Актау. Удалось установить, что двое мужчин решили искупаться, еще двое после бросились их спасать. Одного из тех, кто прыгнул спасать товарищей, вытащили очевидцы происшествия. Им оказался 26-летний житель Бейнеу. Сейчас его состояние удовлетворительное, он отпущен домой после осмотра врачей", - рассказал Бекболат Абдикадыров.
Во время поисков на месте происшествия силами ДЧС проводилось погружение водолазов на дно Каспийского моря на глубину трех метров на расстоянии 1,5-2 метров от берега. А также на месте работала группа психологической службы департамента по чрезвычайным ситуациям, которая оказывала помощь 10 близким людям утонувших молодых людей.
Несмотря на непогоду, спасатели отработали профессионально и качественно, за короткое время тела всех троих утонувших мужчин были обнаружены и извлечены из воды", - сказал Бекболат Абдикадыров.
На месте происшествия были обнаружены спиртные напитки.
Три человека утонули в Каспии
16.05.2022, 20:57 22951
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 16 МАЯ - Трагедия произошла 16 мая в 17.32 в микрорайоне 4а на побережье Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время купания начали тонуть четверо человек. Очевидец спас одного из мужчин, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Силами ЦМК пострадавший житель села Бейнеу 1996 года рождения доставлен в больницу. Троих спасти не удалось. Среди погибших житель Актау 1999 года рождения и двое жителей Караганды.
На месте работает ОСО ДЧС (10 спасателей и 2 единицы техники), ДЧС (11 сотрудников), ЦМК (3 врача и 1 единица техники).
В 19.58 извлечен труп одного из жителей Караганды.
Землетрясение произошло в 124 км от Алматы
16.05.2022, 20:27 23451
АЛМАТЫ. 16 МАЯ - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 мая в 17 часов 02 минуты 50 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эпицентр землетрясения расположен в 124 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 4.2. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
В Нур-Султане рабочий погиб в результате инцидента с башенным краном
16.05.2022, 20:11 23991
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Из-за разрыва троса башенного крана на рабочего стройки упал металлический крюк, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15 мая около 03.34 в Нур-Султане, район Есиль, проспект Туран, 50, на территории строительного объекте МЖК "Туран-1" (застройщик - ТОО "EMPAIRE") в процессе строительно-монтажных работ при эксплуатации грузоподъемного механизма (башенный кран, поставщик крана - ИП "Krans Service Group") произошла авария", - сообщили в комитете промышленной безопасности МЧС РК.
По предварительным данным, разрыв троса башенного крана привел к падению металлического крюка, в результате чего один рабочий погиб на месте.
Управление контроля и качества городской среды Нур-Султана создает специальную комиссию для расследования несчастного случая.
В ЗКО пять коров погибли от удара током
16.05.2022, 11:57 28946
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 16 МАЯ - Во вторник, 10 мая, в Пятимарском сельском округе Жангалинского района от удара током, источником которого стали упавшие столбы, погибли сразу пять коров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Животные пришли к хлеву, в этот момент их ударило током. Все по вине электриков, которые вовремя не ремонтируют линии электропередачи. Вся эта линия находится в аварийном состоянии. Хозяин близлежащего дома не раз говорил, что столбы в любой момент могут упасть, даже привез цемент, чтобы их укрепили. Но никто не послушал. В марте эта линия уже падала, и вот спустя два месяца история повторилась", - рассказал автор видео.
Аким Пятимарского сельского округа Жаксылык Хайрелов подтвердил, что линии электропередачи действительно износились и находятся в аварийном состоянии. Многие из них были установлены еще в 1950-х годах, информирует издание "Мой город".
Инцидент произошел между зимовками Телятов и Камыстыкол, что находятся в 12 километрах от села Пятимар. От сильного ветра упали две опоры линии электропередачи, вследствие чего от удара током погибли пять коров, которые паслись неподалеку. Коровы все чипированы, со своими метками. На место выезжали сельские электрики, ветеринарный врач, владельцы скота и я. Составили акт, сняли на видео. Мы понимаем, что сельчане понесли убытки, и надеемся, что со стороны государства будет выплачена компенсация", - сказал аким.
По его словам, подобные случаи в будущем могут повториться, и не раз. Причина тому - изношенность линий электропередачи и опор не только в отдаленных населенных пунктах, но и в самом селе.
В прошлом году вроде начали ремонтировать, надеемся, что в этом году работы продолжатся. Заявки подает не акимат, линии и опоры находятся на балансе районной энергосети", - заключил Жаксылык Хайрелов.
По данным издания, в прошлом году из-за сильного ветра упали восемь столбов с селе Пятимар. Однако заменять их не стали.
В Уральске 6-летняя девочка погибла от удара током: ответственные не найдены спустя год.
По данным Минэнерго, энергооборудование в Казахстане изношено на 70 - 80%.
В Павлодаре полуторогодовалая девочка упала с высоты девятого этажа
16.05.2022, 08:51 26101
ПАВЛОДАР. 16 МАЯ - В Павлодаре полуторогодовалая девочка упала с высоты девятого этажа на козырек магазина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С тяжелыми травмами она госпитализирована в детскую областную больницу, сообщает Pavlodarnews.kz.
ЧП произошло в областном центре в жилой высотке по адресу: улица Толстого, 90.
По информации регионального управления здравоохранения, у ребенка диагностированы кататравма, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматический шок.
Ребенок доставлен в реанимацию детской областной больницы.
Состояние пострадавшей крайне тяжелое, она на искусственной вентиляции легких и инотропной поддержке", - сообщили в ведомстве.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?