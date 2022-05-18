Заблудившегося четырехлетнего мальчика нашли спасатели в горах Алматинской области

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КАРАГАНДА. 17 МАЯ - За минувшие выходные в водоемах Карагандинской области утонули три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первое ЧП случилось на реке Кусак в Актогайском районе. Два приятеля 20 и 15 лет решили окунуться.

Что произошло на спокойной и неглубокой речке, неизвестно. Тревогу забили родные, когда парни не вернулись домой", - информирует телеканал "Астана" .

Вторая трагедия произошла на Кенгирском водохранилище в Жезказгане. Молодой человек ушел на дно на глазах у приятелей. Помочь ему не удалось.

Спасатели предупреждают - особенно опасно купание в необорудованных и запрещенных местах.

Вода холодная. И опасность в том, что они не оборудованы, никто не придет на помощь. Они неизвестны, не изведаны людьми, никто не знает, что там впадина, камень, может быть, какие-то металлические предметы. Неизвестный водоем - это уже угроза. В таких местах крайне не рекомендуется купаться", - сказал заместитель начальника управления гражданской обороны ДЧС Карагандинской области Ерасыл Сайлаш.



